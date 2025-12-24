ارتش لبنان: ادعای اسرائیل دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ارتش لبنان اتهامات مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی در خصوص ارتباط یکی از نظامیان این کشور که جان خود را در حمله اسرائیل از دست داد با حزب الله رد کرد.

ارتش این کشور تاکید کرد که چنین ادعاهایی دروغ بوده و در راستای هدف قرار دادن مستقیم این نهاد نظامی لبنان مطرح می‌شود.

ارتش لبنان قاطعانه ادعاهای رژیم صهیونیستی را رد کرد. میشل منسی وزیر دفاع این کشور نیز گفت که ادعای ارتباط نیروهای نظامی لبنان با احزاب و گروه‌های مختلف یک ادعای دروغین در راستای هدف قرار دادن ارتش است.

روز گذشته ارتش لبنان اعلام کرد که یکی از نیروهای نظامی این کشور در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیستی علیه یک خودرو در قنیطره واقع در صیدا جان خود را از دست داد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شده بود که سه تن از نیروهای حزب الله را در این حمله هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی در ادامه اعلام کرد که یکی از این افراد در یگان اطلاعاتی وابسته به ارتش لبنان نیز خدمت می‌کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان اجرای به اصطلاح آتش بس در لبنان تاکنون صدها بار مناطق مختلف این کشور را زیر آتش گرفته است.

این حملات به بهانه فعالیت‌های حزب الله در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای وابسته به سازمان ملل اعلام کرده‌اند هیچ مدرکی دال بر اثبات این ادعای تل آویو وجود ندارد.