تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، در سایه ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، یک بالگرد اسرائیلی صبح امروز در شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه تیراندازی کرد. در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه نیز هواپیماهای صهیونیستی به سوی مناطق فلسطینی تیراندازی کردند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی همچنین دو حمله هوایی به مناطق شرقی محله التفاح در شرق شهر غزه انجام دادند. همچنین حملات هوایی در مناطق شرقی خان یونس و شهر رفح در جنوب نوار غزه انجام شد.
خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز به جنوب شرقی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه به شدت تیراندازی کردند.
همزمان، توپخانه ارتش اشغالگر شرق جحر الدیک را زیر آتش گرفته و خودروهای زرهی این رژیم نیز با شلیک سنگین، مناطق شرقی خان یونس را هدف قرار دادند.
در شرق شهر غزه، به ویژه محله التفاح، پرواز پهپادها در ارتفاع پایین گزارش شده و این منطقه همزمان با آتش توپخانه و حملات هوایی مواجه بوده است. همچنین تیراندازی شدید نیروهای اشغالگر در شمال شرقی اردوگاه البریج گزارش شده است.
این حملات در حالی انجام میشود که با وجود گذشت دو سال پس از جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی، آوارهای به جا مانده از بمبارانها، خیابانها و محلههای نوار غزه را پوشانده است، ولی ماشینآلات و تجهیزات لازم برای جمعآوری آوار و آغاز بازسازی همچنان اجازه ورود به غزه را ندارند.
از سوی دیگر تعلل در اجرای مرحله دوم توافق آتشبس و جلوگیری از آغاز بازسازی، رنج مردم را دو چندان کرده است. زمستان، به ابزاری برای تشدید فشار تبدیل شده و باران و سرما، آوارها را خطرناکتر و زندگی در چادرها و خانههای نیمه ویران را طاقت فرساتر کرده است.
