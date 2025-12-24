  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

پرواز جنگنده های اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز غزه

پرواز جنگنده های اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز غزه

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش‌بس در نوار غزه ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش‌بس در نوار غزه ادامه می‌دهد.

منابع فلسطینی از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز غزه خبر دادند.

از سوی دیگر منابع خبری از تیراندازی شدید تانک‌های اسرائیلی مستقر در شرق شهر خان یونس در جنوب غزه به سمت فلسطینی‌ها خبر دادند.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که صبح امروز بر اثر شلیک نیروهای اشغالگر اسرائیلی به سمت فلسطینیان در شرق خان یونس، ۳ فلسطینی زخمی شدند.

همزمان منابع بیمارستانی در غزه به شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ۹ نفر دیگر در حملات اشغالگران در شمال غزه اشاره کردند.

کد خبر 6700676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      صهیون کثیف

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها