پرواز جنگنده های اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتشبس در نوار غزه ادامه میدهد.
منابع فلسطینی از پرواز جنگندههای رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز غزه خبر دادند.
از سوی دیگر منابع خبری از تیراندازی شدید تانکهای اسرائیلی مستقر در شرق شهر خان یونس در جنوب غزه به سمت فلسطینیها خبر دادند.
خبرنگار الجزیره اعلام کرد که صبح امروز بر اثر شلیک نیروهای اشغالگر اسرائیلی به سمت فلسطینیان در شرق خان یونس، ۳ فلسطینی زخمی شدند.
همزمان منابع بیمارستانی در غزه به شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن ۹ نفر دیگر در حملات اشغالگران در شمال غزه اشاره کردند.
نظر شما