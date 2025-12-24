بیانیه حماس درباره انفجار در منطقه رفح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، حماس چهارشنبه شب با صدور بیانیهای ، جزئیات انفجار اخیر در منطقه رفح را تشریح و بر مسئولیت کامل رژیم صهیونیستی در این رابطه تأکید کرد.
جنبش حماس تأکید کرد که انفجار صورت گرفته در منطقه رفح، دقیقا در محدودهای رخ داده است که بهطور کامل تحت کنترل نیروهای اشغالگر قرار دارد.
در این بیانیه تصریح شده است که هیچ فرد فلسطینی در این منطقه حضور نداشته و فعالیتی انجام نمیدهد.
حماس اعلام کرد که پیش از این نسبت به وجود بقایای مواد منفجره و تسلیحات بهجامانده از جنگ در این منطقه و سایر مناطق هشدار داده بود.
این جنبش تأکید کرد که از زمان آغاز اجرای توافق، هیچگونه مسئولیتی در قبال این بقایا، بهویژه موادی که توسط خودِ اشغالگران در منطقه کار گذاشته شده است، ندارد.
در بخش دیگری از این بیانیه، حماس خواستار اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایبندی به توافقات امضا شده شد.
این جنبش از جامعه بینالملل خواست تا اجازه ندهند اشغالگران با بهانهتراشی به تنشآفرینی و تلاش برای تخریب توافق ادامه دهند.
جنبش حماس در پایان بار دیگر بر پایبندی کامل نیروهای مقاومت به توافقات صورت گرفته و تعهدات ناشی از آن تأکید و اعلام کرد که مقاومت همچنان به مسیر توافق وفادار است.
