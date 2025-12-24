به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو به نقل از منابع صهیونیست گزارش داد که با وجود مخالفت‌های تل‌آویو با مشارکت ترکیه در قالب نیروهای بین المللی که قرار است در نوار غزه مستقر شوند، احتمال دارد رژیم صهیونیستی به صورت مشروط با این مسئله موافقت کند.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور اعلام کردند، تل‌آویو از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌خواهد به صورت علنی در خصوص سخنان خود علیه مقامات صهیونیست از جمله تشبیه کردن نتانیاهو به هیتلر توضیح دهد. همچنین این کشور باید تغییرات ملموس در سیاست‌های خود در قبال تل‌آویو ایجاد کند.

این در حالی است که ارتباطات ترکیه با رژیم صهیونیستی در زمینه‌های مختلف به ویژه تبادلات اقتصادی حتی در زمان جنگ غزه ادامه داشت.

منابع سیاسی در رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کردند که طرح ترامپ مبنی بر استقرار نیروهای بین المللی در نوار غزه با مشکلات زیادی رو به رو است و کشورهای مطرح تمایلی به اعزام نیرو ندارند.