نبود لندینگ کرافت و مشکلات حوزه حمل و نقل دریایی در هرمز

حجت الاسلام جعفر رستاخیز، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه قبلاً در جزیره هرمز نیز همانند سایر جزایر، خدمات رایگان به مردم ارائه میشد، تصریح کرد: بعد از برههای پای بخش خصوصی به جزیره هرمز باز شد و هزینههای مردم برای دریافت خدمات در جزیره افزایش یافت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در جزیره هرمز راه زمینی وجود ندارد و تنها راه ارتباطی از طریق دریا میباشد لذا برای افرادی که مواد غذایی را در جزیره توزیع میکنند هزینه بالاست و مبالغ هنگفتی به توزیع کنندهها تحمیل میشود و همین موضوع باعث میشود تا کسی توزیع کننده مواد غذایی در جزیره هرمز نباشد.
امام جمعه جزیره هرمز هرمزگان در بخش دیگری از صحبتهایش به راهکارهای کاهش این هزینهها گریزی زد و اظهار کرد: اگر دولت رفت و آمد لندینگ کرافت را برای توزیع مواد غذایی، مسائل زیرساختی، مواد اولیه ساختمانی و… رایگان کند و یا حداقل یارانهای را برای این موارد در نظر بگیرد قطعاً فشار اقتصادی از دوش مردم کمتر میشود.
وی افزود: در حال حاضر در جزیره ابو موسی، جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و… خدمات به صورت رایگان به مردم ارائه میشود، آب و برق نیز رایگان است اما متأسفانه در جزیره هرمز به دلیل گردشگر پذیر بودن آن، این خدمات حذف شد و بخش خصوصی پای کار آمد اما سود ظرفیت گردشگری برای بخش خصوصی است و ضررش به مردم منطقه تحمیل میشود.
حجتالاسلام رستاخیز ضمن اشاره به بودجه جزایر، تصریح کرد: سالانه بودجهای برای جزایر کشور در نظر گرفته میشود اما متأسفانه جزیره هرمز در این طبقه بندی قرار ندارد و بودجهای به آن تعلق نمیگیرد.
وی افزود: جزیره هرمز دریافت تمامی خدمات را به حضور بخش خصوصی و ظرفیت گردشگری باخته است، اما هیچ گونه عایدی از این طریق ندارد.
امام جمعه جزیره هرمز هرمزگان گفت: با تمامی این تفاسیر و مشکلات، مردم حضور بخش خصوصی و گردشگری را قبول دارند چون در کنارش کار میکنند، اما هزینههای مواد غذایی، زیرساختی و… بسیار بالاست و در این شرایط اقتصادی سرسام آور است.
حجتالاسلام رستاخیز ضمن اشاره به اینکه با طرح موضوع و پیگیریهای زیاد صورت گرفته، اما متأسفانه تاکنون اقدام در خوری صورت نگرفته، اظهار کرد: خواست و مطالبه مردم منطقه این است که برای دریافت مواد غذایی و مواد اولیه ساختمانی و زیرساختی متحمل هزینههای هنگفت نشوند.
امام جمعه جزیره هرمز هرمزگان ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ به رفع مشکل جزیره هرمز، عنوان کرد: ایشان فرمودند جزایر استان هرمزگان به ویژه جزیره هرمز از جنبههای امنیتی، اقتصادی و تاریخی مهم و حائز توجه است. اطلاع دارم که مردم در جزیره هرمز واقعاً دچار مشکلات مالی هستند که باید مسئولان استانی و کشوری برای حل مشکلات آن اقدام کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر نیز انتظار و خواست مردم منطقه بر این است که دولت و دولتمردان توجه و نگاه ویژهای به این جزیره داشته باشند و یکبار برای همیشه این مشکل را رفع نمایند.
