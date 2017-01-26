برنامه های توسعه جزایر هرمزگان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر پنجشنبه در بازدید از جزیره هرمز، توسعه جزایر را از اولویت های دولت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه دریا محور دانست و بیان داشت: در این راستا با همکاری استانداری هرمزگان برای توسعه جزایر این استان برنامه ریزی داشته ایم.

وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش از جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک بازدید داشتیم و امروز نیز از جزایر لارک و هرمز در آب های خلیج فارس بازدید کردیم.

معاون رئیس جمهور افزود: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته در حال تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای رسیدگی و توسعه جزایر هرمزگان هستیم.

نوبخت با اشاره به بازدید از جزیره هرمز، اظهار داشت: در این بازدید مقرر شد برای مرمت و احیای قلعه پرتغالی ها به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این جزیره بودجه مورد نیاز را اختصاص دهیم.

وی با تاکید بر اینکه از هرگامی برای کاستن از مشکلات مردم و توسعه این مناطق حمایت می کنیم، خاطرنشان کرد: برای رفع سایر مشکلات مردم جزیره هرمز براساس اولویت بندی هایی که صورت می گیرد، اقدام خواهیم کرد.

دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران استان از جزیره هرمز در آب های خلیج فارس بازدید کردند.

در این بازدید معاون رئیس جمهور و استاندار هرمزگان ضمن حضور در جمع مردم جزیره هرمز از نزدیک مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار دادند.