واکنش قالیباف به تذکر نقدعلی؛ من مهندس نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف شما مهندسی خوانده‌اید و عمران بلدید، اما ما حقوق و فقه خوانده‌ایم و به مباحث قانونی و حقوقی اشراف داریم.



وی با انتقاد از ارجاع ماده ۶ این طرح به کمیسیون به‌منظور رفع ابهامات و ارتباط آن با مصوباتی که باید در کمیسیون بررسی شود، اظهار کرد: اگر ابهامی در موضوع وجود دارد، باید نماینده پیشنهاددهنده آن را مطرح کند و سپس یک نماینده مخالف و یک نماینده موافق درباره آن صحبت کنند. در صورت رأی آوردن در صحن، رئیس مجلس می‌تواند موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد؛ این مسئله به دلیل «و» عطفی است که در قانون آمده و رئیس مجلس به تنهایی نمی‌تواند چنین ارجاعی را انجام دهد.



عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس همچنین افزود: لازم است حقوقدانان مجلس و نیز حقوقدانانی که از طریق رسانه جلسات را دنبال می‌کنند، درباره نحوه تفسیر قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اظهار نظر کنند.



در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در واکنش به تذکر محکمی که دادید، باید بگویم بنده مهندس نیستم و عمران نخوانده‌ام و از همان ابتدای اظهارات شما یک گزاره نادرست مطرح شد؛ همان‌طور که سایر قضاوت‌های شما نیز به همین شکل است.



رئیس مجلس با استناد به ماده ۱۵۷ آئین‌نامه داخلی مجلس توضیح داد: این بند با واژه «چنانچه» آغاز می‌شود و پس از «و» عطفی که به آن اشاره کردید، از «یا» استفاده شده است، در حالی که شما به کل متن قانون اشاره نکردید. بر این اساس، اگر درخواست رفع ابهام از سوی نمایندگان مطرح شود، آنان می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند، سپس یک نماینده مخالف و یک نماینده موافق صحبت می‌کنند و در نهایت با رأی‌گیری تصمیم‌گیری می‌شود؛ «و یا» در صورتی که رئیس جلسه تشخیص دهد موضوع برای رفع ابهام باید به کمیسیون ارجاع شود، این اختیار را دارد که چنین اقدامی انجام دهد.



قالیباف در پایان تأکید کرد: مرجع تفسیر آئین‌نامه داخلی مجلس، هیأت رئیسه مجلس است و سایر حقوقدانان، چه در داخل و چه خارج از مجلس، امکان و اجازه تفسیر آئین‌نامه داخلی مجلس به جای هیأت رئیسه را ندارند.