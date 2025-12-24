تحلیل بازار ورق ST۵۲؛ از رشد تقاضا تا چالش تامین در صنایع سنگین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، و رق ST۵۲ در بازار فولاد به‌عنوان یکی از مواد اولیه استراتژیک در پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و صنعتی شناخته می‌شود و طی ماه‌های اخیر با افزایش تقاضا مواجه بوده است. این ورق به‌دلیل استحکام کششی بالاتر، مقاومت در برابر تنش‌های عملیاتی و قابلیت مطلوب در خمکاری و جوشکاری، از مقاطع اصلی مورد استفاده در سازه‌های سنگین، ماشین‌آلات راه‌سازی، تجهیزات صنعتی و صنایع ریلی به شمار می‌رود. نوسان در میزان عرضه یا تقاضای آن نیز بدون وقفه در قیمت‌ها و در نهایت در بودجه پروژه‌های بزرگ منعکس می‌شود و همین امر ST۵۲ را به یکی از حساس‌ترین اقلام بازار فولاد تبدیل کرده است.

ورق ST۵۲ چیست و چرا در صنایع سنگین محبوب است؟

ورق ST۵۲ در میان مقاطع فولادی در رده فولادهای کم‌آلیاژ با استحکام بالا قرار می‌گیرد و یکی از گریدهای استاندارد و پرکاربرد در تولید سازه‌های سنگین و تجهیزات صنعتی محسوب می‌شود. این ورق که بر اساس استاندارد DIN ۱۷۱۰۰ تولید می‌شود، مقاومت قابل‌توجهی در برابر خمش، پیچش و تنش‌های موضعی دارد. حداقل استحکام تسلیم ۳۵۵ مگاپاسکال، استحکام کششی مناسب و شکل‌پذیری مطلوب در کنار خمکاری کنترل‌شده، ST۵۲ را به گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های حساس تبدیل کرده است.

عوامل تعیین‌کننده قیمت ورق ST۵۲ در بازار ایران

با توجه به بررسی‌های انجام شده، قیمت ورق ST۵۲ در بازار تحت تاثیر مجموعه‌ای از نوسانات داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل، نرخ جهانی فولاد، شمش و اسلب به‌عنوان مواد اولیه تولید است؛ هرگونه تغییر در نرخ مواد اولیه، مستقیماً بر هزینه تمام‌شده تولید داخلی اثر می‌گذارد و روی قیمت ورق ST۵۲ منعکس می‌شود. نرخ ارز نیز به‌دلیل وابستگی صنایع فولادی به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی، از محرک‌های مهم افزایش هزینه است. از سوی دیگر، میزان عرضه کارخانه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت دارد؛ کاهش تولید یا محدودیت‌های انرژی موجب افت عرضه و رشد قیمت شده و افزایش تولید به تعادل بازار کمک می‌کند. همچنین، تقاضای صنایع سنگین مانند پروژه‌های عمرانی، ماشین‌آلات، صنایع ریلی و نفت و گاز عامل مهمی در جهت‌دهی بازار است و رونق یا رکود این بخش‌ها به‌طور مستقیم بر قیمت ورق ST۵۲ اثر می‌گذارد.

سبد مصرف ورق ST۵۲ در ایران: چه صنایعی وابسته‌اند؟

در بازار ایران، ورق ST۵۲ به دلیل استحکام بالا و عملکرد مناسب در شرایط مختلف، جایگاه مهمی در سبد مصرفی صنایع دارد. این ورق در ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی برای ساخت شاسی و قطعات تحت سایش، در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای مخازن تحت فشار و استراکچر خطوط انتقال، و در سازه‌های سنگین برای اسکلت فلزی، پل‌ها و ستون‌های باربر مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در خودروسازی سنگین به‌سبب تحمل تنش‌های دینامیکی برای تولید شاسی کامیون و تریلر به‌کار می‌رود و در صنایع ریلی نیز به‌دلیل جوش‌پذیری و مقاومت بالا، برای ساخت شاسی واگن و اجزای اتصال‌دهنده استفاده می‌شود.

تاثیر نوسان قیمت ST۵۲ بر هزینه تمام‌شده صنایع

بررسی‌ها نشان می‌دهند که نوسانات قیمت ورق ST۵۲ به دلیل مصرف بالا در بسیاری از پروژه‌های سنگین، مستقیماً بر هزینه‌های تمام شده تولیدات اثر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، افزایش ۱۰ درصدی قیمت ورق ST۵۲ در ضخامت ۳ میلی‌متر، می‌تواند هزینه ساخت یک استراکچر ۵۰۰ تنی را به طور قابل توجهی افزایش دهد و برآوردهای مالی پیمانکاران تاثیر بگذارد. علاوه بر این، در صنایع مختلف نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، نرخ رشد این ورق موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای شده و تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به عمل می‌آورد. تولیدکنندگان کوچک نیز با کاهش توان تامین مواد اولیه روبه‌رو شده و ناچار به تعدیل ظرفیت تولید می‌شوند

وضعیت فعلی بازار: عرضه، تقاضا و رفتار خریداران

بازار ورق ST۵۲ در ماه‌های اخیر با نوسانات محدود اما قابل‌توجه در بخش عرضه و تقاضا همراه بوده است. علیرغم اینکه بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ مانند فولاد مبارکه و اکسین اهواز عرضه فعال دارند، اما میزان موجودی انبارها و بنگاه‌های توزیعی یکسان نیست و در برخی ضخامت‌ها کمبودهای مقطعی دیده می‌شود. در سمت تقاضا، پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ همچنان خریدهای عمده را انجام می‌دهند، در حالی که واحدهای کوچک‌تر به‌دلیل نوسانات قیمتی، الگوی خرید مرحله‌ای را دنبال می‌کنند.

چالش‌های تامین ورق ST۵۲ در ایران

تامین ورق ST۵۲ در بازار ایران با چالش‌های متعددی همراه است. محدودیت ظرفیت تولید داخلی در برخی ضخامت‌ها و ابعاد، به‌ویژه در ضخامت‌های بالا، باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از نیاز پروژه‌ها همچنان وابسته به واردات باشد. نوسان کیفیت تولید، زمان تحویل طولانی و اثرات تحریم‌ها از جمله افزایش هزینه حمل، محدودیت‌های بانکی و کاهش گزینه‌های خرید، فشار مضاعفی بر زنجیره تامین وارد می‌کند. علاوه بر این، مشکلات نقدینگی کارخانه‌ها و افزایش هزینه حمل داخلی موجب اختلاف قیمت میان نوردکاران و بازارهای مختلف کشور شده و فرآیند تامین این ورق را دشوارتر کرده است.

تحلیل روند تقاضا: چرا ST۵۲ هر سال پرتقاضاتر می‌شود؟

روند رو به افزایش تقاضا برای ورق st۵۲، در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این رشد ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و صنعتی است. از یک سو، رشد در پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، نفت و گاز، نیاز به ورق‌هایی با استحکام بالا را افزایش داده و ST۵۲ را به گزینه اصلی در طراحی و ساخت سازه‌های سنگین تبدیل کرده است. از سوی دیگر، حرکت صنایع به سمت ورق‌هایی با مقاومت بالا، توسعه تجهیزات معدنی و ماشین‌آلات سنگین، باعث جایگزین شدن ST۵۲ به‌جای ورق‌های قدیمی‌تر در برخی پروژه‌ها شده است. علاوه بر این، در بخش انرژی نیز افزایش ساخت مخازن فشار، استراکچرهای ساحلی و تاسیسات انتقال، تقاضا برای این ورق را به‌طور قابل توجهی بالا برده است.

اثرات کلان اقتصادی نوسان بازار ST۵۲ بر اقتصاد کشور

نوسانات قیمت ورق ST۵۲ اثرات اقتصادی قابل‌توجهی بر هزینه تولید و اجرای پروژه‌های ملی دارد. افزایش قیمت این ورق مستقیماً هزینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی مانند راه‌سازی، سازه‌های عمرانی و خطوط ریلی را بالا برده و در دوره‌های جهش قیمتی، موجب افزایش بودجه مورد نیاز و تاخیر در زمان اجرا می‌شود. در صنایع پایین‌دستی نیز رشد قیمت ST۵۲ بهای تجهیزات صنعتی، سازه‌های فلزی، مخازن و ماشین‌آلات را افزایش داده و هزینه تمام‌شده محصولات نهایی را بالا می‌برد.

رصد بازار جهانی: جایگاه ایران در تأمین ST۵۲

در رصد بازار جهانی، جایگاه ایران در تامین ورق ST۵۲ نسبتاً محدود ارزیابی می‌شود. بخش عمده نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌گردد، اما برای برخی ضخامت‌های بالا، وابستگی قابل‌توجهی به واردات از کشورهایی مانند چین، کشورهای عضو CIS و دیگر تولیدکنندگان آسیایی وجود دارد. این وابستگی، در کنار رقابت شدید تولیدکنندگان اروپایی و آسیایی و استانداردهای فنی، سهم ایران در صادرات این گرید کاهش داده است. همچنین، تفاوت قیمت ورق‌های آلیاژی در ایران که تحت تاثیر نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و قیمت‌های CIF قرار دارد، نقش تعیین‌کننده‌ای در هزینه تمام‌شده واردات ایفا می‌کند.

در نهایت باید گفت

ورق ST۵۲ به‌عنوان گریدی آلیاژی با پایداری بالا، نقش یک محصول استراتژیک در بسیاری از صنایع را ایفا می‌کند. با این حال، محدودیت‌های تولید، نوسانات قیمت و چالش‌های تامین، هزینه‌ها و زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار داده و آثار اقتصادی قابل‌توجهی بر صنایع پایین‌دستی و بودجه ملی برجای می‌گذارد. با این وجود، اتخاذ راهکارهایی نظیر خرید مرحله‌ای، تنظیم قراردادهای بلندمدت و مدیریت بهینه می‌تواند ریسک‌های بازار را کاهش دهد و به ثبات بازار فولاد و حفظ توان رقابتی صنایع داخلی کمک کند.

