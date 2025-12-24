به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، درباره نابسامانی نهاده‌های دامی، اعلام کرد: مستنداتی به دست بنده رسیده که نشان می‌دهد فروش ۸ کشتی نهاده‌های دامی از طریق سامانه «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی انجام شده، بدون آنکه این کالاها عملاً وارد کشور شده باشند. به بیان دیگر، عملاً ۸ کشتی «خالی‌فروشی» صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه وقوع چنین اتفاقی نمی‌تواند بدون همکاری یا کوتاهی مسئولان ذی‌ربط در وزارت جهاد کشاورزی و گمرک رخ داده باشد، گفت: لازم است دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به‌طور جدی و فوری به این موضوع ورود کنند. پرسش اساسی این است که چگونه بدون رؤیت کالا، مجوز صدور صادر شده و پیش‌اظهاری انجام گرفته است؟ چگونه ممکن است صرفاً بر اساس بارنامه کشتی‌ای که نه وارد لنگرگاه شده، نه در آب‌های سرزمینی کشور حضور داشته و نه قبض انبار برای آن صادر شده، کوتاژ گمرکی صادر و کالای ناموجود به مرغداران و دامداران فروخته شود؟

خضریان ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی چگونه همراه با گمرک، اقدام به این فروش کرده است، به نفع واردکننده خاصی که اخیراً در مصاحبه‌های خود با تهدید و گروگان گرفتن معیشت مردم، از عرضه کالا خودداری کرده و اعلام کرده که دیگر این کالا را عرضه نخواهد کرد؟ در حالی که شواهد نشان می‌دهد همین کشتی‌ها متعلق به همان فرد و همان شرکت بوده است.

وی تأکید کرد: این اقدام مصداق روشن اخلال در نظام اقتصادی کشور و تهدید امنیت ملی است. از مسئولان تقاضا دارم با توجه به اهمیت موضوع، زمینه ورود ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به این پرونده فراهم شود. واقعاً چگونه ممکن است فروش ۸ کشتی کالای ناموجود در کشور رخ دهد؟