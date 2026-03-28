محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پایش وضعیت تأمین محصولات پروتئینی در ایام «جنگ رمضان»، وضعیت سلامت در مرغداریها و دامداریهای استان بوشهر رصد میشود.
وی اضافه کرد: نظارت بر زنجیره تولید در مرغداریها و دامداریهای استان بوشهر را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار داریم و این بازدیدها به صورت مستمر انجام میشود.
رهنما با تاکید بر پایش سلامت در مرغداریها و دامداریها بر نظارت مستمر تیمهای دامپزشکی بر واحدهای تولیدی برای پیشگیری از بیماریهای واگیردار تأکید کرد.
مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: یکی از محورهای مهم بازدیدهای اخیر، بررسی پروتکلهای «امنیت زیستی» در واحدهای تولیدی بوده است.
