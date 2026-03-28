به گزارش خبرنگار مهر، در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی، طرح قرق مراتع در بخش‌های مختلف خراسان‌جنوبی در سطحی بالغ بر ۴۴۰ هزار هکتار اجرا شد.

مهدی کرباسچی، سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این اقدام با هدف حفاظت از خاک، احیای پوشش گیاهی و افزایش ظرفیت تولید علوفه مراتع انجام شده است.

وی با اشاره به حساسیت منابع مرتعی استان در آستانه فصل رویش افزود: رعایت قرق و همکاری دامداران، عامل مهمی در پایداری اکوسیستم‌های طبیعی و بهره‌برداری اصولی در سال‌های آینده است.

کرباسچی اظهار داشت: وضعیت خاک و پوشش گیاهی در چند سال اخیر به علت خشکسالی‌ها شکننده شده و اجرای طرح قرق در این مقطع زمانی نقش مهمی در بازسازی مراتع دارد.

وی تأکید کرد: پس از بهبود وضعیت مرتع از منظر پوشش گیاهی و خاک، رفع قرق با نظر کارشناسان انجام خواهد شد تا بهره‌برداری دامداران نیز در چارچوب ضوابط کارشناسی صورت گیرد.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی از مردم و بهره‌برداران خواست با مشارکت و همکاری در اجرای این طرح، زمینه احیای پایدار منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک را فراهم کنند.