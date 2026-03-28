قطع مصرف قند قبل از ۲ سالگی خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اما وقتی صحبت از نوزادان و کودکان نوپا می‌شود، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف کمتر قند ممکن است برای قلب در آینده بهتر باشد.

محققان دریافتند افرادی که مصرف قند آنها قبل از تولد و در طول دو سال اول زندگی محدود بود، کمتر احتمال داشت که در بزرگسالی به مشکلات جدی قلبی، از جمله حمله قلبی، نارسایی قلبی و سکته مغزی مبتلا شوند.

این مطالعه، افرادی را که در حدود زمانی که بریتانیا در سال ۱۹۵۳ سهمیه‌بندی قند را پایان داد، متولد شده بودند، بررسی کرد، فرصتی نادر برای مطالعه اثرات طولانی مدت مصرف زودهنگام قند.

در آن دوره تاریخی، قند در بریتانیا به شدت سهمیه‌بندی شده بود. این وضعیت در سپتامبر ۱۹۵۳، زمانی که محدودیت‌های قند برداشته شد، تغییر کرد. تیمی به رهبری «جیاژن ژنگ»، دانشجوی دکترا در دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ در گوانگژو چین، این مطالعه را انجام داد.

محققان از این تغییر به عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کردند و افرادی را که قبل و بعد از پایان سهمیه‌بندی متولد شده بودند، مقایسه کردند.

این مطالعه شامل ۶۳,۴۳۳ بزرگسال متولد اکتبر ۱۹۵۱ تا مارس ۱۹۵۶ بود. میانگین سنی آنها ۵۵ سال بود و هیچ‌کدام در شروع مطالعه بیماری قلبی نداشتند.

۴۰,۰۶۳ نفر در اوایل زندگی در معرض جیره‌بندی قند قرار گرفتند و ۲۳۳۷۰ نفر در معرض جیره‌بندی قند قرار نگرفتند.

محققان سوابق پزشکی را پیگیری کردند تا ببینند چه کسی بعداً به بیماری قلبی، از جمله حملات قلبی، نارسایی قلبی، ضربان قلب نامنظم، سکته مغزی و مرگ و میر ناشی از مشکلات قلبی مبتلا شد.

در مقایسه با افرادی که هرگز در معرض جیره‌بندی قند قرار نگرفتند، خطر در گروه جیره‌بندی کاهش یافت:

۲۰٪ برای بیماری قلبی به طور کلی

۲۵٪ برای حمله قلبی

۲۶٪ برای نارسایی قلبی

۲۴٪ برای ضربان نامنظم قلب

۳۱٪ برای سکته مغزی

۲۷٪ برای مرگ ناشی از بیماری قلبی

مشکلات قلبی در بین افراد گروه جیره‌بندی نیز در مراحل بعدی زندگی ظاهر شد. در برخی موارد، شروع بیماری قلبی تا ۲.۵ سال به تأخیر افتاد.

محققان می‌گویند بخشی از این مزیت ممکن است به دلیل کاهش نرخ دیابت و فشار خون بالا باشد که هر دو از عوامل اصلی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی هستند.

کارشناسان سلامت مدت‌هاست می‌گویند که ۱۰۰۰ روز اول زندگی، از زمان لقاح تا ۲ سالگی، برای سلامت درازمدت حیاتی است.

در طول دوره جیره‌بندی، مصرف روزانه قند به کمتر از ۴۰ گرم در روز محدود شد و به نوزادان زیر ۲ سال اجازه مصرف هیچ قند افزوده‌ای داده نشد.

این محدودیت‌ها با توصیه‌های تغذیه‌ای امروزی که توصیه می‌کنند از نوشیدنی‌های شیرین و غذاهای فرآوری شده برای نوزادان و کودکان نوپا اجتناب شود، مطابقت زیادی دارد.

از آنجا که این یک مطالعه مشاهده‌ای بود، نمی‌تواند ثابت کند که مصرف کمتر قند مستقیماً باعث سلامت قلب بهتر می‌شود، فقط این ارتباط وجود دارد.

محققان همچنین سوابق دقیقی از رژیم‌های غذایی فردی نداشتند اما با این حال، آنها می‌گویند که یافته‌ها قوی هستند.

محققان افزودند: مطالعات بیشتر باید میزان مواجهه با رژیم غذایی در سطح فردی را بررسی کند و تعامل بین عوامل ژنتیکی، محیطی و سبک زندگی را برای توسعه استراتژی‌های پیشگیری شخصی‌تر در نظر بگیرد.