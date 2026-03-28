۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

شهید مهدی میرزایی در دامغان تشییع می‌شود؛ گلزار شهدا میزبان پیکر مطهر

دامغان- آئین تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید مهدی میرزایی، سرباز وظیفه پایگاه یکم شکاری مهرآباد که در حملات اخیر دشمن به شهادت رسید، با حضور مردم شهیدپرور دامغان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع پیکر مطهر شهید مهدی میرزایی از شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی که در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان شهد نوشین شهادت را نوشید، با حضور مردم دامغان برگزار می شود.

مردم شهید پرور شهرستان دامغان فردا یکشنبه، نهم فروردین ماه در مراسم تدفین این شهید ۲۴ ساله شرکت خواهند کرد.

قرار است پیکر سرباز وظیفه شهید مهدی میرزایی در گلزار شهدای شهرستان دامغان به خاک سپرده شود.

شهید میرزایی سرباز وظیفه پایگاه یکم شکاری مهرآباد تهران و اهل شهرستان دامغان بود که در حملات رذیلانه دشمن به شهادت رسید.

