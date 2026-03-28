لزوم ترویج گردشگری شهری؛ مولفه ای که تاب آوری اجتماعی را افزایش می دهد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: این روزها که کشور ما در حال مقاومت همه جانبه در برابر دشمن اسرائیلی- صهیونیستی است شاید شرایط برای سفرهای نوروزی فراهم نباشد. علاوه بر موضوعات امنیتی تأکید بر استفاده بهینه سوخت و بنزین اهمیت این موضوع را دو چندان می کند.

البته این مسائل به معنای تعطیل کردن گردشگری و بازدید از اماکن تفریحی و تاریخی در ایام نوروز نیست بلکه براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران گردشگری درون شهری و درون استانی می تواند گزینه بسیار مناسبی برای این روزها باشد.

گردشگری ولو در اندازه رفتن به یک روستای سرسبز اطراف شهر و یا بازدید از یک اثر تاریخی در داخل شهر و استان، بی شک در شرایط جنگی تاب آوری مردم را افزایش می دهد.

خانه های تاریخی بیرجند؛ نمادی از معماری اصیل

یکی از مهمترین زیبایی های شهر بیرجند خانه های تاریخی اصیل شهر است که بیشتر این خانه ها در بافت قدیمی بیرجند و در محدوده خیابان منتظری قرار دارد که علاوه بر خانه های تاریخی، حسینیه های بسیار زیبایی نیز در این بافت قرار دارد.

خانه آراسته،خانه پردلی، خانه فروتنی و خانه هادوی از جمله خانه های تاریخی بیرجند هستند که بازدید از آن ها برای روزهای نوروزی پیشنهاد می شود. بازدیدی که بی شک خاطره بسیار خوشی را برای گردشگران رقم خواهد زد.

گفتنی است در حال حاضر خانه فروتنی محل استقرار موزه عروسک ها و خانه پردلی محل استقرار موزه منسوجات و البسه سنتی است.

آبشار چهارده، بهشتی در دل کویر

یکی از ویژگی های منحصر به فرد بیرجند، وجود آبشارها و چشمه های متعدد در این شهر کویری است. یکی از این آبشارها، آبشار چهارده در منطقه گردشگری بادامشک است.

آبشار چهارده نامش را از روستایی که در مجاورش قرار دارد و به همین نام می باشد، گرفته است. آبشار از دل کوه به پایین ریخته میشود و صحنه ای زیبا را به وجود آورده است و از برکت همین آبشار زیبا، باغات بسیاری از جمله توت، بادام و زردآلو رشد کرده اند و مردم آن منطقه از همین میوه های خوشمزه کسب درآمد می کنند.

به واسط نزدیک بودن این روستا به شهر بیرجند، در روزهای تعطیل بهاری بسیاری از مردم برای بازدید از این آبشار می آیند و از این منظره زیبا و دل انگیز لذت می برند.

ارگ کلاه فرهنگی، یادگاری از دوران قاجار

رگ کلاه فرنگی بیرجند در کنار دیگر جاهای دیدنی بیرجند همچون مدرسه‌ شوکتیه، باغ اکبریه، قلعه بیرجند و ارگ بهارستان دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بالایی است.

این بنا در دوران حکومت قاجارها و در بازه زمانی سال‌های ۱۲۶۴ تا ۱۳۱۳ هجری قمری، در شهر بیرجند احداث شد. ارگ با کاربری مقر حکومتی و به مساحت حدود ۷۰۰ متر مربع احداث شده است.

«ارگ حسام الدوله»، «قصر بی‌بی عروس» و «ارگ سرکار»، از دیگر نام‌هایی هستند که این اثر تاریخی به آن‌ها شهرت یافته است. این ارگ در خیابان مطهری بیرجند و در جوار فرمانداری شهر قرار دارد.

ساخت ارگ کلاه فرنگی بیرجند را به امیر حسن خان شیبانی نسبت داده‌اند. این عمارت تا اوایل دوران حکومت قاجار همچنان به‌عنوان مقر حکومتی مورد استفاده قرار می‌گرفت تا اینکه توسط مالک آن، امیر علم خزیمه، در سال ۱۳۵۶ هجری شمسی به فرمانداری بیرجند اهدا شد.

مدرسه شوکتیه، قدمت فرهنگ در دیار خراسان جنوبی

مدرسه شوکتیه از وقفیات امیر اسماعیل خان است که به شوکت الملک اول معروف بوده و همراه محمد ابراهیم خان علم (شوکت الملک دوم) که پدر اسدالله علم است در سال ۱۳۰۸ هجری قمری توسط استادان و معماران یزدی بنا نهاده شد و در سال ۱۳۱۲ هجری قمری نیز عملیات ساختنش به پایان رسید.

این بنا در ابتدا تحت عنوان حسینیه شوکتیه، توسط محمد ابراهیم خان علم ساخته شد و در سال ۱۲۸۲ هجری شمسی به مدرسه تبدیل شده‌ است.

شوکت ‌الملک تحت تأثیر اقدام امیرکبیر در تأسیس مدرسه دارالفنون در صدد برآمد مدرسه مشابهی را در بیرجند تأسیس کند. او در سال ۱۳۲۵ ه‍.ق مطابق با ۱۲۸۵ خورشیدی در محل حسینیه شوکتیه که توسط برادرش در سال (۱۳۱۲ه‍. ق) ساخته شده بود اقدام به تأسیس مدرسه شوکتیه کرد. مدرسه‌ای که بی‌نهایت زیباست و حتی تماشای تصاویرش، لذت بخش است.

مدرسه شوکتیه، مدرسه‌ای که بعد از مدرسه‌ی عالی دارالفنون و مدرسه ابتدائی رشدیه تبریز، به عنوان سومین مدرسه که در آن آموزش به سبک نوین اجرا می‌شد، انتخاب شده است.

این سال ها، این مدرسه کهن، تبدیل به مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن شده است ولی در مناسبت هایی چون نوروز امکان بازدید از آن وجود دارد. این مدرسه قدیمی درر خیابان منتظری بیرجند قرار دارد.

گفتنی است که مدرسه شوکتیه بیرجند با شماره ۱۳۷۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

باغ اکبریه به عنوان یکی از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی، باغ رحیم آباد و.. از دیگر آقار تاریخی شهر بیرجند هستند که بازدید از آنان در این روزها توصیه می شود.

بسیاری از هم وطنان ما از استان های دیگر به ویژه تهران که بیشتر درگیر جنگ و تهاجم ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی- آمریکایی هستند، این روزها مهمان خراسان جنوبی شده اند و چه زیباست که از این فرصت استفاده کرده و زیبایی های شهر و استانمان را به آنان نشان دهیم و مهمان نوازی خود را نیز تکمیل کنیم.