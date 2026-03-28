کشف ۶ قبضه سلاح و ۲۰ کیلوگرم گوشت شکار در مازندران

عباس زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد یگان حفاظت از یکم تا هفتم فروردین، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور، محیط‌بانان با انگیزه‌ای مضاعف در صیانت از منابع طبیعی حضور دارند و هیچ شرایطی مانع انجام مأموریت‌های حفاظتی نخواهد شد.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در مناطق مختلف استان افزود: در شهرستان چالوس، گشت‌های مشترک میان محیط زیست، شیلات و دریابانی در رودخانه‌های چالوس و سردآبرود منجر به کشف ۱۰ رشته دام و یک تور صیادی شد. همچنین در بابلسر، طی پاکسازی رودخانه بابلرود، ۶ رشته تور صید غیرمجاز پیش از وارد شدن آسیب به ذخایر آبزی جمع‌آوری شد.

زارع از برخورد جدی با شکارچیان غیرمجاز در مناطق تحت حفاظت خبر داد و گفت: در پارک ملی کیاسر، طی چند عملیات جداگانه، ۴ قبضه سلاح پیشرفته PCP از متخلفان کشف و ضبط شد. همچنین در عملیات ایست و بازرسی مشترک در منطقه گرماب، ۲۰ کیلوگرم گوشت گراز از یک خودرو کشف و متهمان دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در منطقه دودانگه ساری نیز یک شکارچی متخلف به همراه لاشه دو رأس خوک وحشی و یک قبضه سلاح شکاری شناسایی و بازداشت شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به تداوم پایش‌ها در مناطق صعب‌العبور تصریح کرد: در شهرستان آمل، از ارتفاعات نمارستاق تا جنگل‌های چلاو، دشت‌سر و بلیران، طی چند عملیات، ۴ متخلف دستگیر و ۲ قبضه سلاح به همراه ادوات صید غیرمجاز کشف شد.

وی همچنین از دستگیری یک شکارچی در سوادکوه خبر داد و افزود: از این فرد لاشه یک قطعه قرقاول به‌عنوان گونه تحت حفاظت به همراه یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

زارع در پایان تأکید کرد: حفاظت از طبیعت در هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست و یگان حفاظت محیط زیست استان با هرگونه تخلف و تعرض به منابع طبیعی، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.