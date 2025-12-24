  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

اکران و نقد «می‌برد تا به کجا» در خانه هنرمندان

اکران و نقد «می‌برد تا به کجا» در خانه هنرمندان

فیلم مستند «می‌برد تا به کجا» ساخته پیروز کلانتری در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند ۶۱ دقیقه‌ای «می‌برد تا به کجا» به کارگردانی پرویز کلانتری محصول سال ۱۳۹۹ در قالب صد و بیستمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، با حضور کارگردان اکران می‌شود.

پیروز کلانتری در فیلم مستند «می‌برد تا به کجا» تأملات و دغدغه‌های زنده‌یاد مهدی آگاه فعال اقتصادی بخش کشاورزی، پژوهشگر حقوق آب و از کنشگران نهادهای مدنی و تخصصی را دنبال کرده است. در معرفی این اثر، آمده است: «با مهدی آگاه مرد اقتصاد درگیر مفاهیم، تاملات و دغدغه‌هایش درباره تاریخ، آب، قنات و اتلاف انرژی در ایران سر می‌کنیم … .»

مستند «می‌برد تا به کجا» در ساعت ۱۷ یکشنبه ۷ دی در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6700478
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها