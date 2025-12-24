به گزارش خبرگزاری مهر، مستند ۶۱ دقیقهای «میبرد تا به کجا» به کارگردانی پرویز کلانتری محصول سال ۱۳۹۹ در قالب صد و بیستمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، با حضور کارگردان اکران میشود.
پیروز کلانتری در فیلم مستند «میبرد تا به کجا» تأملات و دغدغههای زندهیاد مهدی آگاه فعال اقتصادی بخش کشاورزی، پژوهشگر حقوق آب و از کنشگران نهادهای مدنی و تخصصی را دنبال کرده است. در معرفی این اثر، آمده است: «با مهدی آگاه مرد اقتصاد درگیر مفاهیم، تاملات و دغدغههایش درباره تاریخ، آب، قنات و اتلاف انرژی در ایران سر میکنیم … .»
مستند «میبرد تا به کجا» در ساعت ۱۷ یکشنبه ۷ دی در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما