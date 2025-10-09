اکران و نقد «گدار؛ یگانه سینما» در مستنداتِ یکشنبه خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «گدار؛ یگانه سینما» محصول ۲۰۲۲، در قالب صد و دوازدهمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، اکران می‌شود و محمد هاشمی منتقد و پژوهشگر سینما درباره آن صحبت می‌کند.

مستند «گدار؛ یگانه سینما» اندکی پیش از درگذشت ژان لوک‌ گدار کارگردان فقید فرانسوی در ۹۱ سالگی، ساخته شد.

در خلاصه داستان این مستند آمده است: گدار بیش از ۱۴۰ فیلم ساخته است. به همان اندازه که او را می‌پرستیم از او متنفریم. کاریزمای او از کجا می آید؟ البته از فیلم‌های افسانه‌ای، اما بیشتر از خود گدار ... .

فیلم مستند ۱۰۰ دقیقه‌ای «گدار؛ یگانه سینما»، ساعت ۱۷ یکشنبه ۲۰ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.