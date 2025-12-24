پورمحمدی: بودجه ۱۴۰۵ با محوریت معیشت مردم و مهار تورم تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در پاسخ به سوالات خبرنگاران در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور، اظهار کرد: دولت بودجه سال آینده را در زمان مقرر تدوین و تحویل مجلس شورای اسلامی کرد و روز گذشته نیز در مجلس حضور یافتیم.
وی افزود: تمام تلاش دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ این بوده که معیشت مردم در دستور کار باشد و همچنین بودجه منجر به تورم نشود.
پورمحمدی ادامه داد: قانون پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بهموقع تدوین شد، در دولت به تصویب رسید و درست بر پایه قانون، یکم دیماه که بایستی تقدیم مجلس میشد، از سوی رئیسجمهور محترم طی نامهای تقدیم ریاست محترم مجلس شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: دیروز که دومین روز دیماه بود، چون روز قبلش تعطیل بود، آقای رئیسجمهور در مجلس حضور پیدا کردند و لایحه بودجه را تقدیم کردند. بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آئیننامه داخلی مجلس، این لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع میشود.
پورمحمدی اظهار کرد: دیروز هم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان کمیسیونهای مختلف تشکیل شد، اعضا انتخاب شدند و کمیسیون تشکیل شد.
وی ادامه داد: از امروز بودجه در دستور کار کمیسیون تلفیق پیشبینی میشود و با بررسیهای کلی که کمیسیون تلفیق انجام
میدهد، روز یکشنبه یا روز سهشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد، لذا مجدداً آقای رئیسجمهور در آنجا حضور پیدا میکنند و در مورد ویژگیهای بودجه، مشخصات و شرایط فعلی کشور و اینکه چرا بودجه اینگونه بسته شد، به خدمت نمایندگان مردم و خود مردم توضیح خواهند داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح وضعیت بودجه ۱۴۰۵، افزود: این از لحاظ شکلی در مورد بودجه بود، اما اگر مختصری هم در محتوای بودجه خدمتتان توضیح بدهم، یکی از مسائل مهم و نگرانیهای جدی، بحث تورم است و همیشه در مورد تورم و کسری بودجه بحث شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه دولت اعلام کند، برای مثال، من ارز ترجیحی اختصاص نمیدهم و میخواهم پول را مستقیم به مردم بدهم، به معنای اجرای قطعی آن نیست، بلکه دولت اختیار دارد تا به اقتضای روز و بر حسب نیاز مردم تصمیمگیری کند.
وی افزود: در خصوص اینکه آیا کالا برگ ارائه شود، آیا به همه مردم داده شود، آیا تنها به افرادی که یارانه میگیرند اختصاص یابد یا به قشر ضعیفتر تعلق گیرد، یکی از مهمترین موضوعات این است که ابتدا منابع مالی مشخص شود و سپس جامعه هدف بهطور دقیق تعریف شود و پس از آن به آنان پرداخت صورت گیرد.
پورمحمدی اظهار کرد: بنابراین طبیعتاً تا منابع فراهم نشود و زیرساختها تأمین نگردد، امکان اجرایی شدن وجود ندارد. منابع مورد نظر برای این طرح قرار بود از محل درآمدهای بنزین تأمین شود.
وی ادامه داد: به لطف الهی و با همراهی محترم مردم شریف، طرح بنزین به خوبی پیش رفت. ممکن است مردم صرفاً به تفاوت دو هزار تومانی توجه کنند، اما نتایجی که اکنون مشاهده میکنیم، شامل گرایش دارندگان موتورسیکلت به سمت برقی شدن، دارندگان خودروهای بنزینسوز به سمت سیانجی و توسعه سریع پمپها و ایستگاههای سیانجی و الپیجی است. این امر باعث میشود که از هوای آلودهای که همه آن را استنشاق میکنند، فاصله بگیریم و به سمت سوخت پاکتر حرکت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: در این زمینه، دولت کل منابعی که به دست میآورد، پنج همت بود و اساساً موضوع منابع مطرح نبود، بلکه تغییر رویه به سمت استفاده از سوخت پاکتر بود و اینکه موتورسیکلتها و خودروها به سمت هیبریدی، برقی و گازسوز حرکت کنند، اهمیت داشت.
وی بیان کرد: اما منابعی که بتوان با آن کالا برگ و کمکهای مشابه را ارائه داد، مسئلهای جداگانه است.
نظر شما