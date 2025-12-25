مجموعه داستانی «آ مثل بابا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ این مجموعه داستانی با محوریت پدر است که با همکاری جمعی از نویسندگان به اهتمام مهدی قزلی توسط مدرسه نوشتن به چاپ رسیده است.
در حالی که در چند سال گذشته مفهوم پدر در برخی از آثار هنری و ادبی متفاوت با آنچه در سنت و فرهنگ ایرانی است، روایت شده، کتاب حاضر تلاش دارد با نقبی زدن به مفهوم پدر و جایگاه آن در خانواده در نظر و نگاه نویسندگان، برخی از مفاهیم حول این نقش را به مخاطب امروز به ویژه نسل جوان یادآوری کند.
پدر و پدری و پدرانگی جزو مفاهیم وجودی هستند که هیچکس از اندیشیدن به آنها گزیر و گریزی ندارد. چون همه انسانها لاجرم از پدری زاده شدهاند که حتی اگر آن را ندیده باشند و نشناخته باشند و از دست داده باشند هم ادامه حیات او هستند.
رابطه پدر و فرزندی در زمانه ما نیازمند بازاندیشی و نگاهی دوباره است. و نیت «آ مثل بابا» نیز همین است. کتابی که با رنگینکمان روایتهایش پدرهای گوناگونی را فراچشم خواننده میآورد و مخاطب در بین این تنوع میتواند سایهای از خودش یا پدرش یا رابطه پدروفرزندیاش را پیدا کند و در موردش بیندیشد. تمام کاری که «آ مثل بابا» میخواهد بکند همین است.
این اثر که به دبیری مهدی قزلی منتشر شده، مجموعهای از روایتهای این نویسندگانی همچون مهدی یزدانیخرم، احمد دهقان، رامبد خانلری، مرتضی برزگر، غلامرضا طریقی، علیرضا جوانمرد، شهرام کرمی، حبیبه آقاییپور، فاطمهسادات موسوی، مرتضی درخشان، مریم نظامدوست، بشری صاحبی، قاسم فتحی، علیرضا رأفتی، محمدحسام حاجیفرجاله، زهرا افخمینیا، فاطمهسادات مظلومی و یاسر صالحی است.
در بخشی از کتاب میخوانیم؛
داستاننویسها توصیه میکنند «نگو؛ نشان بده و احتمالاً این توصیه را از روی سبک رفتاری پدرها برداشتهاند، جایی که پر است از نگفتن و حتی گاهی نشان ندادن، جایی که آدمها در کلام ریخت و پاش احساسات نمیکنند. این کتاب رنگینکمانی است از روایت چند نفر از پدرانشان. احتمالاً هر کس این کتاب را بخواند بخشی از پدرش را یا حتی خودش را پیدا خواهد کرد.
«آ» کوتاهترین فعل زبان فارسی است در معنای آمدن تمام مفهوم برآمدن و بالندگی را در خودش جا داده و همین نزدیکترین کلمهای شد که چراغ مفهوم بابا را در ذهنمان روشن کرد. اینگونه بود که نام کتاب «آمثل بابا» شد.
