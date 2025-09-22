روایتی از تشییع سیدحسن نصرالله در «خسوف در بیروت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «خسوف در بیروت» توسط خانه شعر و ادبیات برگزار میشود.
در این مراسم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان همچون سید عطاء الله مهاجرانی، حامد هادیان، مسعود نجابتی، حامد عسکری، هادی معصومی زارع، محسن حسنزاده، شبنم غفاری، جواد موگویی، محبوبهسادات رضوینیا، مایا حمدانیه، معصومه صفاییراد، اخ فیالله، محمدصادق علیزاده امیرحسین محمودی، حریر عادلی، حسین شرفخانلو و مهدی قزلی حضور دارند.
«خسوف در بیروت» روایتهایی از تشییع سید حسن نصرالله است. این کتاب به دبیری مهدی قزلی نگاشته شده و انتشارات بهنشر آن را روانه بازار کرده است.
برنامه مورد اشاره روز چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۶:۳۰، در خانه شعر و ادبیات به نشانی میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خروجی کتابخانه ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، بلوار شهدای بانک مرکزی برگزار میشود.
