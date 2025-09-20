دبیرکل جبهه پایداری بر انسجام ملی و کار تشکیلاتی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی دبیرکل جبهه پایداری در نشست سراسری دفاتر استانی جبهه پایداری انقلاب اسلامی که در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد، سخنان مبسوطی درباره شرایط کنونی کشور، ماهیت نبرد ملت ایران با دشمنان، جایگاه تشکیلاتی پایداری و ضرورت انسجام ملی بیان کرد.

محصولی در ابتدای سخنان خود، شرایط فعلی کشور را جنگ آخرالزمانی توصیف کرد و گفت: امروز ما و دشمن در یک جنگ عزم و اراده‌ها هستیم؛ جنگی برای حفظ موجودیت و هویت هر دو طرف. برخی ممکن است تصور کنند آتش‌بس برقرار است درحالیکه جنگ به ظاهر موقتاً متوقف شده، اما واقعیت این است که همین حالا نیز در حال جنگ ترکیبی هستیم.

دبیرکل جبهه پایداری ادامه داد: جنگ دوازده روزه عوامل گوناگونی دارد؛ از جمله، عوامل ایدئولوژیک: که همان جنگ همیشگی حق و باطل از آغاز خلقت انسان تا پایان این دنیاست. عوامل ژئوپلیتیکی: به دلیل موقعیت خاص جمهوری اسلامی در تقابل شرق و غرب، و عامل تمدنی: که همان رویارویی تمدن نوین اسلامی با تمدن غربی و طرح خاورمیانه آمریکایی است.

به گفته وی، هویت اسلامی ملت ایران نیز بخشی از این نبرد است: ملت ایران از ابتدای انقلاب هزینه داده، شهید داده و در برابر انواع فتنه‌ها ایستاده است. این همان الگوگیری از قیام امام حسین (ع) است که به ما می‌آموزد در برابر ظلم باید ایستاد.

وی با تأکید بر استمرار پایبندی ملت ایران به اهداف انقلاب گفت: از روز اول تا امروز، مردم ایران در راه آرمان‌های انقلاب هزینه داده‌اند. مراسم‌هایی همچون راهپیمایی اربعین و آئین‌های مذهبی، نشان‌دهنده گسترش روزافزون این فرهنگ است. لذا امروز تنها مانع تحقق رؤیای صهیونیست‌ها، در جهت گسترش سرزمینی از بحر تا نهر، ایران اسلامی است.

نقش دشمنان جهانی و ماهیت نبرد

محصولی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست‌های آمریکا و صهیونیسم جهانی تصریح کرد: البته که نمی‌توان نقش دولت آمریکا را در جنگ‌ها به عنوان امپراتوری شروری که با جنگ و بی‌ثباتی در جهان تغذیه می‌شود و برای کشتار و تخریب سلاح تولید کرده و می‌فروشد نادیده گرفت. در واقع دشمن اصلی آمریکا نه چین، نه روسیه و نه ایران؛ بلکه دشمن اصلی آن‌ها آرامش و صلح و عدالت در جهان است. و چون ایران پرچمدار این عدالت جهانی است ایران را به عنوان دشمن اصلی معرفی می‌کند.

تأکید بر نصرت الهی و نقش رهبری

وی درباره نتیجه این جنگ فرمایش مقام معظم رهبری را یادآور شد: همه بدانند خدای متعال نصرت را برای ملت ایران تضمین کرده است. این جمله رهبری به معنای گفتمان مقاومت با اتکای بر حق تعالی ست و بدین معنی ست که طیِ راهِ پیروزی مشروط بر پایداری و مجاهدت است.

محصول در ادامه افزود: همچنان که رهبری انقلاب بیشتر از پیروزی نظامی تکیه بر عظم و اراده و اتحاد مقدس کرده‌اند ما نیز در عین توجه به ضرورت تجهیز کامل نظامی و عملیاتی باید بر روحیه مقاومت و انسجام ملی در جنگ اراده‌ها تکیه کنیم. اگر اینگونه بود قطعاً پیروزی‌ها تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. لذا هر گفتار و رفتاری که نشانه ضعف و یأس یا ناتوانی باشد بازی در پازل دشمن است.

وی همچنین افزود: ایدئولوژی دشمن، اونجلیسم یا مسیحیت انجیلی و صهیونیسم جهانی با اعتقاد به نبرد آرماگدون شکل گرفته است که مطابق مکاشفه یوحنا در عهد جدید، لشکریانی برای نبرد آخرالزمانی در آنجا گرد هم خواهد آمد. آن‌ها این تقابل را یک جنگ آخرالزمانی می‌دانند و خود را برای آن آماده کرده‌اند. اما ما نیز به پشتوانه هویت اسلامی، اتحاد ملی و محور مقاومت، آماده مقابله هستیم.

برکات جنگ ۱۲ روزه اخیر

محصولی سپس به جنگ اخیر در منطقه پرداخت و گفت: این جنگ برکات زیادی داشت. مهم‌ترین آن، حقانیت مواضع حکیمانه رهبر انقلاب و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بود. که بر همه روشن شد اگر در مرزهای اسرائیل نمی‌جنگیدیم، باید در تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و همدان بجنگیم. روشن شدن درستی مواضع به حق نظام اسلامی، گفتمان جریان غرب‌گرای داخلی را باطل کرد. به طوری که برخی از جوانانی که چه بسا پیش‌تر با نظام زاویه داشتند، در این شرایط کنار مقاومت ایران ایستادند و در برابر رژیم صهیونسیتی رجزخوانی کردند. در مقابل اما، برخی سیاستمداران کهنه‌کار ما هنوز بیانیه‌هایی صادر می‌کنند که خوشایند آمریکا و غرب باشد. همین تفاوت نشان می‌دهد چه کسی با ملت است و چه کسی نه.

مشکلات داخلی و فرصت‌های جهانی

دبیرکل جبهه پایداری با اذعان به وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی تأکید کرد: بله، ما مشکلات معیشتی داریم، مشکل ناترازی در انرژی داریم، مشکلات فرهنگی مثل موضوع حجاب داریم. اما این‌ها نباید ما را به سستی و ناامیدی بکشاند. بلکه باید ما را به تلاش بیشتر و اقدام جهادی برای تبیین و انجام وظایف تشکیلاتی و آماده کردن جامعه برای انتخاب نامزد اصلح در انتخابات‌ها رهنمون کند.

وزیر اسبق کشور با بیان اینکه امروز کشور ما در قدرتمندترین شرایط تاریخ ایران است و دشمن در ضعف، گفت: امروز مقاومت از ایران به منطقه و از منطقه به سطح جهانی و ملت‌های آزاده جهان گسترش پیدا کرده است. امروز تک قطبی غربی ماهیت پلید خود را از دست می‌دهد و جهان چند قطبی در حال شکل گیری است. و همه اینها به برکت انقلاب اسلامی و شهدای عزیز و مجاهدین عرصه‌های مختلف با رهبری امامین جامعه شکل گرفته است. در این شرایط جبهه پایداری چه وظایفی دارد؟

محصولی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد جبهه پایداری به ذکر نمونه‌هایی از فعالیت‌های پایداری در صحنه‌های مختلف کشور از جمله نقش نمایندگان پایداری در مجلس پرداخت. وی گفت: در چنین شرایطی اهمیت کار تشکیلاتی و تمرکز بر سازمان دهی قوی‌تر بیش از پیش احساس می‌شود. تشکیلات ستون فقرات هر کار جمعی است؛ علی‌الخصوص در کار سیاسی.

وی در پایان جملاتی از مقام معظم رهبری در اهمیت تشکیلات را ذکر کرد و توصیه کرد دوستان انقلابی کتاب «کار باید تشکیلاتی باشد» را مطالعه نمایند.

لازم به ذکر است پس از انجام سخنرانی‌های اعضای شورای مرکزی، جلسه به صورت ارائه نظرات مسئولین استانی و پرسش و پاسخ ادامه یافت و در نهایت حاضرین در کمیسیون‌های تخصصی چندگانه به بررسی و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه‌های مختلف پرداختند.