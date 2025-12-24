به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عباسعلی گرزین، شامگاه چهارشنبه در جمع کارکنان ثبت احوال با اشاره به اهمیت دادههای جمعیتی، بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از این اطلاعات در برنامهریزیهای فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: تحلیل دقیق دادههای ثبتاحوال میتواند مبنای تصمیمگیریهای مؤثر در حوزه فرهنگ باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین پیشنهاد داد با طراحی یک دستیار هوش مصنوعی، دادههای جمعیتی بهصورت دقیق تحلیل و تقاطعگیری شود تا نیازهای فرهنگی هر شهرستان بهدرستی شناسایی شود.
گرزین افزود: استفاده از دادههای جمعیتی میتواند در اجرای طرحها، فعالیتهای تبلیغی و تبیینی و همچنین برنامههای فرهنگی در مناسبتهای مذهبی و اجتماعی، بهویژه در مساجد، نقش مؤثری ایفا کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان، ضمن تبریک هفته ثبتاحوال، از تلاشها و خدمات کارکنان این مجموعه تقدیر کرد و این روز را به خانواده بزرگ ثبتاحوال استان گلستان تبریک گفت.
