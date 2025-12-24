  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

ثبت‌احوال پشتوانه تصمیم‌سازی‌های فرهنگی و اجتماعی گلستان

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: ثبت‌احوال پشتوانه تصمیم‌سازی‌های فرهنگی و اجتماعی گلستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، شامگاه چهارشنبه در جمع کارکنان ثبت احوال با اشاره به اهمیت داده‌های جمعیتی، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: تحلیل دقیق داده‌های ثبت‌احوال می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های مؤثر در حوزه فرهنگ باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین پیشنهاد داد با طراحی یک دستیار هوش مصنوعی، داده‌های جمعیتی به‌صورت دقیق تحلیل و تقاطع‌گیری شود تا نیازهای فرهنگی هر شهرستان به‌درستی شناسایی شود.

گرزین افزود: استفاده از داده‌های جمعیتی می‌تواند در اجرای طرح‌ها، فعالیت‌های تبلیغی و تبیینی و همچنین برنامه‌های فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی، به‌ویژه در مساجد، نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان، ضمن تبریک هفته ثبت‌احوال، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان این مجموعه تقدیر کرد و این روز را به خانواده بزرگ ثبت‌احوال استان گلستان تبریک گفت.

