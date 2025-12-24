آقامحمدی: تغییر فضای کسب و کار در کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری (مد) در مراسم راه‌اندازی باشگاه تولید ایرانیان گفت: این مجموعه با ساماندهی منسجم واحدهای تولیدی توانسته برای حدود ۲۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند و خوشبختانه در این فرآیند، هم مواد اولیه با قیمت مناسب تأمین می‌شود و هم محصولات با قیمت مطلوب به فروش می‌رسد که در نهایت موجب کاهش هزینه‌های فروش شده است.

وی افزود: باید روش‌های کار به تدریج تغییر کند تا صادرات به همسایگان نیز تسهیل شود و خوشبختانه دولت طرح‌های جدیدی متفاوت با عملکرد امروز خود ارائه داده و امیدواریم این طرح‌ها موفق شود. به‌زودی نیز قرار است «سامانه محلات ایران» راه‌اندازی شود که تحولی جدی در فروش محصولات ایجاد می‌کند و با راه‌اندازی این سامانه، تولیدکنندگان می‌توانند تولیدات خود را در سراسر کشور عرضه کنند.

رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تأثیر مراکز تولید در کاهش بیکاری گفت: راه‌اندازی این مراکز تنها محدود به مناطق محروم نیست و سراسر کشور را شامل می‌شود و باید تولید در هر منطقه‌ای که نیروی کار وجود داشته باشد، امکان‌پذیر باشد. در حال حاضر این مجموعه (باشگاه تولید ایرانیان) برای حدود ۲۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده، اما مجموعه‌های بزرگ‌تری نیز در روزهای آینده معرفی خواهند شد که ظرفیت قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارند.

آقامحمدی تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مد)، دولت موظف است بستر برخورداری مردم از بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی را فراهم کند و در حوزه بیمه سلامت، با اقدامات انجام‌شده، به‌ویژه در دولت قبل، حدود شش میلیون نفر تحت پوشش قرار گرفتند و امیدواریم در دولت چهاردهم زمینه لازم برای بیمه شدن افرادی که در مشاغل آزاد، مشاغل خانگی یا فعالیت‌هایی مانند رانندگی در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی مشغول به کار هستند، فراهم شود. با این حال، این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری و همکاری دولت است تا مردم بتوانند پوشش بیمه‌ای خود را تکمیل کنند.

وی تصریح کرد: یکی از راهکارها این است که تولید را به صورت مجموعه‌ای ارائه دهیم و مجموعه‌های مستقل بتوانند تولیدات خود را انجام دهند. اگر شبکه تولید به صورت مجموعه‌ای ساماندهی شود و به صورت تیمی کار کنند بی شک رشد مجموعه‌های تولید تسهیل و در زمان کمتری محقق می‌شود.

آقا محمدی در پایان تصریح کرد: بی شک تغییر فضای کار در شرایطی که کشور درگیر تورم است و زندگی کردن برای مردم سخت شده است، ضروری است. با این حال تنها انتقاد کردن از دولت به رفع مشکل منجر نمی‌شود و باید به دنبال راهکار برای رفع مشکلات باشیم.