به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در آئین امضای این تفاهمنامه، امضای تفاهمنامه مشترک با سازمان مدیریت صنعتی را اتفاق مبارکی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی کسب و کارها و برگزاری بهتر نمایشگاهها عنوان کرد و افزود: سازمان مدیریت صنعتی و سازمان توسعه تجارت ایران شاید در واژهها قرابت زیادی نداشته باشند اما معتقدم صنعت در صورتی موفق میشود که مسیر تجارت را بیاموزد. برخلاف آنچه که فکر میکنیم سیاستهای صنعتی فقط باید راه صنعت را نشان دهند، شناخت تجارت و بازارها و مسیرهای آن به صنعت کمک میکند که کجا و با چه کیفیتی تولید کنند که بتوانند در این مسیر موفق شوند.
دهقان دهنوی در ادامه تاکید کرد: اگر بتوانیم مدیران صنعتی خود را به این سمت هدایت کنیم، اتفاق بزرگی است که نباید فقط روی کاغذ و در حد توافقنامه بماند بلکه باید این رسالت را دنبال کنیم که مدیران صنایع ما تجارت را به درستی یاد بگیرند و میتوان در این زمینه فرهنگسازی کرد. باید فرهنگی ایجاد کنیم که مدیران صنعتی کشور با این موضوع سنجیده شوند که چقدر توانستهاند تجارت صنعت خود را ارتقا دهند.
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید MBA وDBA تجارتخارجی را راهاندازی کنیم و بازاریابی بینالمللی را تبدیل به یک آموزش کلاسیک برای مدیران خود کنیم، تصریح کرد: یک مرجع مستقل علمی باید محتوای علمی نمایشگاهها را بررسی کند، اکنون در برخی نمایشگاهها جنبه نمایشی نمایشگاهها از جنبه علمی و محتوایی آن پیشی گرفتهاست.
وی افزود: برگزارکنندگان نمایشگاهها باید با هدف بستن قرارداد جدید به نمایشگاه بیایند که دستاورد اصلی برگزاری نمایشگاه نیز همین موضوع است. اکنون توان علمی خوبی در سازمان توسعه تجارت ایران وجود دارد که میتوان با تعامل با سایر سازمانها دورههای آموزشی برای تبادل این اطلاعات راهاندازی کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از آمادگی این سازمان برای آموزش مدیران صنایع و واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: آشنایی هرچه بیشتر مدیران با بازارهای تجارت بینالملل، پیشنیاز موفقیت در صادرات است.
امضای تفاهمنامه زمینه بسط همکاریها با سازمان توسعه تجارت ایران
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه اظهار کرد: از چند ماه پیش توافقنامههایی را با نمایشگاه بینالمللی تهران امضا کردیم اما مایل بودیم که در یک رویداد مشترک با سازمان توسعه تجارت ایران نیز تفاهمنامهای در جهت فعالیت علمی در حوزه کسب و کار داشته باشیم.
قاسم خرمی با اشاره به سابقه سازمان مدیریت صنعتی در برگزاری دوره آموزشی مختلف افزود: این سازمان دوره آموزشی صنعت نمایشگاهی را برگزار کرده است که امیدواریم با کمک مسئولان نمایشگاهها این حوزه آموزشی را بیشتر انتقال دهیم.
وی با بیان اینکه سازمان مدیریت صنعتی میتواند در زمینه رتبهبندی و ارزیابی نمایشگاهها در سطح علمی و آموزش همه زمینههای تجاری و بازرگانی بر اساس دیرینه کسب و کارها با سازمان توسعه تجارت ایران همکاری کند، گفت: دپارتمان دیپلماسی اقتصادی را نیز با کمک وزارت امورخارجه به تازگی راهاندازی کردهایم و امیدواریم این تفاهم نامه زمینه بسط این همکاریها را با سازمان توسعه تجارت ایران نیز فراهم کند.
