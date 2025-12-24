بازدید رئیس دفتر سازمان یونیسف در ایران از کانون اصلاح و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، دورینا اندرو جیتارو، رئیس دفتر سازمان یونیسف در ایران، سهیلا حامد، مدیر کل معاهدات و سازمانهای بینالمللی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه، علی چهارمحالی، مدیر کل دفتر اقدامات حمایتی و مراقبت بعد از خروج سازمان زندانها و هیأت همراه از بخشهای مختلف کانون اصلاح و تربیت یزد بازدید کردند.
ابتدا رضا مقبلی، مدیر کل زندانهای استان یزد اظهار داشت: ایران همیشه متعهد به اجرای کنوانسیونهایی است که عضو آن شده و در راستای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، در اینجا ما از واژگان متفاوتی استفاده میکنیم. ما به رعایت حق رفاه، منع تبعیض، تأمین اجتماعی، بهداشت و… و از همه مهّمتر اصل کرامت ذاتی کودک و بازگشت به اجتماع و خانواده پایبند هستیم.
برای کودکان غالباً از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده میشود
در ادامه علی چهارمحالی، مدیرکل دفتر اقدامات حمایتی و مراقبت بعد از خروج سازمان زندانهای کشور گفت: در تمام زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت ما، رفتار انسانی اولویّت دارد؛ قضات ما از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده میکنند، به ویژه زنان و کودکان که در دین و فرهنگ چند هزار ساله ما از جایگاه ویژهای برخوردارند.
وی افزود: در ۳۰ استان کانون اصلاح و تربیت داریم. در تهران کانون مستقل دختران را داریم. در تمام کانونها بین ۳ تا ۱۰ کارگاه حرفهآموزی و آموزشهای سوادآموزی داریم. کودکان بزهکاری که وارد میشوند با کمک آموزش و پرورش، آموزش آنها ادامه مییابد. به خانوادهها نیز مهارتهای زندگی و شیوههای فرزندپروری آموزش داده میشود. آموزش روانشناسی کودک هم داده میشود. ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال ارفاقات قانونی را به قضات داده است. تغذیه کودکان و نوجوانان کانون از زندانهای بزرگسال متفاوت است.
چهارمحالی همچنین بیان کرد: برای کودکان کانون غالباً از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده میشود. ۲۳۶ انجمن، وظیفه حمایت از خانوادههای زندانیان را دارند. ما برای بعد از آزادی زندانی و مددجو هم برنامه داریم. مددجو تا سه سال مورد حمایت مراکز مراقبت پس از خروج قرار میگیرد.
وی در ادامه گفت: در روز مادر به کمک خیّرین، مادران و زنانی را که میتوانستیم آزاد کردیم. برخی از کودکانی که در کانون هستند یکی از والدین هم در زندان هستند. لذا به بهزیستی معرفی میکنیم که به آنها کمک کنند. آمار زندانیان در کانون بسیار کم است، اما همین هم برای کشور ما با این فرهنگ غنی زیاد است. حضور کودکان بزهکار در کانون فرصتی است و آخرین فرصت برای ما، که از ورود آنها به زندان جلوگیری کنیم.
آموزش و برگزاری دورههای مهارت زندگی کمک میکند که پای کودکان به کانون باز نشود
سهیلا حامد، مدیر کل معاهدات و سازمانهای بینالمللی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه مناسب است در برنامه همکاری با یونیسف، دورههای نوین تعریف شود یا برای بهبود دورهها اقداماتی انجام شود، اظهار داشت: پروژهای در برنامه همکاری داریم برای ایجاد شبکه ای از سمنها برای مساعدت به سازمان زندانها، جهت مراقبت پس از خروج و بازگشت به زندگی کودکان، این پروژه هنوز اجرا نشده است.
وی افزود: پروژههایی هم در رابطه با آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان داریم، که هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. از آنجایی که این دورهها اکنون در سراسر کشور اجرا میشود، میتوانیم این دورهها را بهبود ببخشیم و خلاءها را رفع کنیم. شاید مقصد اول برگزاری این دورهها، با این عملکرد خوب، استان یزد باشد.
حامد تصریح کرد: امیدوارم با آموزش و برگزاری این دورهها فرزندان ما در این سرزمین گرفتار نشوند؛ مهارتهای زندگی به ما یاد میدهد که خطا نکنیم و با یاد گرفتن مهارت، زندگی بهتری برای خودمان بسازیم و پای کودکان دیگر به کانون باز نشود. همچنین امیدوارم در بازدید بعدی هیچ کودک یا نوجوانی در اینجا نباشد. آن وقت این فضای زیبا را برای برگزاری نشستها و امور دیگر استفاده کنیم.
یونیسف از دولت و دستگاه قضائی برای کمک به کودکان حمایت میکند
در ادامه ورینا اندرو جیتارو، رئیس دفتر سازمان یونیسف در ایران ضمن تشکر از کسانی که زمینه این بازدید را فراهم کردند، گفت: امروز نمیخواهم از واژگان یونیسفی استفاده کنم. میخواهم به تجربهام در ۲۰ سال پیش که وارد یک مرکز نگهداری نوجوانان شدم، اشاره کنم. در آن زمان در پروژهای برای ارتقا دادرسی ویژه نوجوانان برای حمایت از آنها در دادرسی کار میکردم. از مکانهای مختلفی در این مدّت بازدید کردم، یکی از آنها مرکز نگهداری موقت بود که کودکان همراه بزرگسالان نگهداری میشدند و با توجه به کمبود امکانات مجبور بودند، نوبتی بخوابند. بعد از صدور حکم و خروج از آن مرکز موقت، باید به کانون یا زندانی دور از مرکز شهر انتقال مییافتند و برای خانوادهها بسیار سخت بود که مسافت دوری برای ملاقات طی کنند که این موضوع انسان را غمگین میکرد.
وی ادامه داد: من در آن مرکز کودکان، پسرانی را دیدم که به دلایل مختلفی آنجا بودند. یکی از آنها پسری بود که پدرش را کشته بود، چراکه پدر مادر را کشته بود. اکثر آنها به جرم سرقت آنجا بودند، وضعیت ناراحت کنندهای بود، اما به مرور زمان تغییر کرد. چیزی که من امروز در کانون اصلاح و تربیت یزد دیدم بسیار متفاوت بود. امید داریم همه کانونها در کل کشور چنین باشند و حتی اگر سایر کانونها به این کیفیّت نباشند، ما حاضریم کمک کنیم تا ارتقا یابند و به چنین کانونی تبدیل شوند.
رئیس دفتر یونیسف در ایران تأکید کرد: ما به کرامت همه کودکان، صرف نظر از جرم آنها احترام میگذاریم. در کنار مسوؤلیت کودک، مسوؤلیت خانواده، جامعه و … هم باید دیده شود. رفتار بزرگسالان، کودکان را میسازد. مهّم است تلاش کنیم از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنیم. همانطور که امروز مدیر سازمان زندانها اشاره کردند که سعی دارند از جایگزین حبس استفاده کنند، مگر ناگزیر باشند.
وی همچنین با اشاره به خدمات ارائه شده در کانون اصلاح و تربیت یزد عنوان کرد: خدماتی که در اینجا ارائه میشود، در کانونهای دیگر هم میتوانیم همینها را به کودکان ارائه کنیم. همه کودکان از کرامت برخوردارند. همه ما ممکن است خطاها و اشتباهاتی مرتکب شویم. ارتکاب جرم هویّت انسانی را تغییر نمیدهد. یونیسف برای ایجاد مرکز دوستدار کودک که همه کودکان در آن از حقوق کامل برخوردار باشند، از دولت و دستگاه قضائی حمایت میکند.
کانون اصلاح و تربیت استان یزد دارای دو خوابگاه، آشپزخانه مجهز، بخش مددکاری و روان شناسی، یونیت دندانپزشکی، بهداشت و درمان، زمین فوتبال، اتاق مجهّز به میز تنیس، اتاق بازیهای فکری و الکترونیکی، سالن ویژه ملاقات با خانواده و اجتماعات که دارای فضای سبز است. محل پرورش گیاهان آپارتمانی بسیار چشمنواز با سقف نورگیر، کارگاه پرورش قارچ، کارگاه مهارت آموزی لیزر، معرّق، تعمیر موتور سیکلت، خیاطی و کتابخانه است. در این بازدید مددجویان شیوه مهارتآموزی در کارگاهها را برای بازدیدکنندگان توضیح و نمونه کارهای خود را نشان دادند.
پس از اتمام بازدید از کانون اصلاح و تربیت، بازدیدکنندگان با همراهی مدیرکل میراث فرهنگی استان از اماکن تاریخی و مذهبی یزد، همچون آتشکده زرتشتیان، کنیسه یهودیان و در کنار کنیسه، مسجد جامع یزد بازدید کردند.
