داروسازی بهوزان و مدیرعامل آن در گیلان تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان سه‌شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۴ در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شد.

در این مراسم که مسئولان استانی، مدیران و فعالان اقتصادی استان حضور داشتند، از داروسازی بهوزان و بهرام ترکان مدیرعامل این داروسازی با عنوان «کارافرین برگزیده» تقدیر شد.

بهرام ترکان در این همایش با اشاره فراز و فرودهای متعدد و نیاز به تاب‌آوری به‌ویژه در بحث کارآفرینی سازمانی در مقیاس صنعتی گفت: شرکتی که حدود دو سال و نیم پیش، با خطر انحلال مواجه بود، امروز با سرمایه گذاری انجام شده از سوی گروه کوبل و داروسازی دکتر عبیدی، با افزایش تعداد نیروی انسانی فعال و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی پیشرفته‌ترین خط تولید داروهای تزریقی ایران در استان گیلان از جمله این زیرساخت‌ها است که در نتیجه سرمایه‌گذاری گروه کوبل و داروسازی دکتر عبیدی به ثمر رسیده است.

مدیرعامل داروسازی بهوزان، احیا و توسعه این مجموعه با سابقه ۵۰ ساله که توسط پیشگامان قدیمی صنعت داروسازی کشور تأسیس شده بود را نمونه موفقی از یک تجربه کارآفرینی صنعتی و احیای کسب‌وکارهای در معرض بحران در کشور دانست و گفت: زیرساخت‌هایی در بهوزان در حال شکل‌گیری است که در سطح کشور و حتی منطقه کم‌نظیر است.