تولید سالیانه ۸۰ میلیون جعبه دارو در داروسازی عبیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر رضویان با بیان اینکه داروسازی عبیدی اولین کارخانه داروسازی ایران است که در سال ۱۳۲۵ توسط مرحوم دکتر غلامعلی عبیدی تاسیس شد گفت: پس از فوت ایشان در سال ٨٣ شرکت با مشکلاتی روبرو شد که در چنین شرایطی مجموعه کوبل‌دارو با خرید سهام شرکت دکتر عبیدی طی مدت ۳ سال در حدود ۲۰ میلیون یورو در این شرکت سرمایه‌گذاری می کند.

مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی با بیان اینکه این شرکت بعد از سرمایه گذاری طی سه سال از رتبه هفدهم به رتبه چهارم رسید افزود: در حال حاضر بیشترین سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش تحقیق و توسعه شرکت است به صورتی که تعداد نیروهایی که در بخش تحقیق و توسعه داریم، بیشتر از هر شرکت داروسازی دیگری در ایران است.

وی با بیان اینکه داروسازی عبیدی، دارای رتبه اول صنایع داروسازی کشور است خاطر نشان کرد: این شرکت سالیانه ۸۰ میلیون جعبه دارو تولید می‌کند که در حال حاضر بیشترین تولید دارو را در کشور در اختیار دارد.

وی ادامه داد: ما در هر کدام از پورتفولیوها ۵-۶ قلم دارو تولید می‌کنیم به خصوص در بخش قلبی-عروقی تا پایان امسال به ۱۱ تا ۱۲ قلم دارو می‌رسیم و محصولات متعدد دیگری از داروها را به زودی وارد بازار خواهیم کرد.

دکتر رضویان با بیان اینکه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بیماریهای مزمن و غیر واگیر بردیم و می‌خواهیم مردم به داروهای جدید، باکیفیت و نسبتا ارزان‌ قیمت دسترسی داشته باشند اظهار داشت: ریسک فاکتورهای پرفشاری خون، قند خون بالا و کلسترول بالا از عوامل اصلی مرگ ‌و میر در ایران هستند و کاهش آنها در سطح جمعیت امید به زندگی را افزایش می‌دهد. لذا در این بیماریها باید به سمت توسعه بیشتر بازار حرکت کنیم و این ادعا که مصرف دارو در ایران بالاست حرفی علمی نیست.

وی با بیان اینکه بازار داروی ایران از نظر میزان فروش ۴ میلیارد دلار است افزود: از این مقدار حداکثر تا ۲/۱ میلیارد دلار آن واردات است و مابقی‌ آن هم تولید داخل است که این تولید داخل توسط بیش از ۱۰۰ کمپانی انجام می‌شود. سهم داروسازی عبیدی از این بازار داروی تولید داخل از نظر مقداری حدود ۱/۶ درصد و از نظر ریالی ۳/۴ درصد است.

مدیرعامل داروسازی دکتر عبیدی با اشاره به رشد میزان فروش این شرکت در ٦ سال اخیر گفت: در این مدت فروش این شرکت بیش از ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده و تعداد پرسنل این مجموعه ۴ برابرشده است. یعنی تا پایان ۹۶از ۲۵۰نفر پرسنل به حدود ۹۰۰پرسنل خواهیم رسید.

به گفته وی طی این سالها به طور متوسط سالانه نزدیک به ۲۰ قلم داروی جدید به بازار عرضه کرده ایم. نکته مهم این است که این مهم به‌ واسطه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه شرکت حاصل شده است. ۸۰ درصد ارزش سبد فعلی محصولات داروسازی دکترعبیدی متعلق به داروهایی است که طی این ۶ سال وارد بازار شده‌اند؛ یعنی ما محصولات قدیمی را رشد نداده ایم. محصولاتی را که طی دوره مدیریت جدید ابداع کردیم و حاصل تحقیق و توسعه خودمان بوده ما را به این جایگاه رسانده است.

دکتر رضویان با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد داروهای ما توسط خودمان فرموله و تولید می‌شوند اضافه کرد: ما سالی ۸۰ میلیون جعبه دارو تولید می‌کنیم که ۹۵ درصد از اینها از نظر تمام مراحل ساخت خودمان هست.

وی ادامه داد: همکاری با بزرگ‌ترین شرکت داروسازی فرانسه به اسم «سانوفی» از همان سال‌های اول مدیریت عبیدی توسط کوبل‌دارو پیگیری شد و بسیار به ارتقای سطح استاندارد کیفی GMP) اصول بهینه‌ی تولید) کمک کرد. این همکاری با هدف تولید برخی محصولات دارویی شرکت سانوفی در شرکت عبیدی انجام شد.

به گفته وی از نظر سهم تولیدات تحت لیسانس از کل تولیدات شرکت ۸۰ میلیون جعبه دارویی در شرکت عبیدی تولید و تنها حداکثر ۵ میلیون جعبه بصورت تحت ‌لیسانس تولید می شود.