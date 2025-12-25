احمدی نژاد: وزش باد شدید و بارش پراکنده در برخی نواحی ایلام حاکم است

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سامانه از امشب از استان خارج خواهد شد و جو استان تا روز یکشنبه هفته آینده پایدار خواهد بود.
وی بیان کرد: امروز کاهش نسبی دمای روزانه را شاهد هستیم اما از فردا مجدداً افزایش نسبی دما رخ خواهد داد. در مجموع تا پایان هفته تغییرات محسوس دمایی پیشبینی نمیشود.
وی ادامه داد: از اواخر روز یکشنبه هفته آینده یک سامانه بارشی وارد استان خواهد شد که به مدت حدود دو روز در سطح استان فعالیت خواهد داشت.
وی بیان کرد: این سامانه دارای یک هسته نسبتاً سرد است و انتظار میرود بارشها در نقاط مختلف استان رخ دهد.
