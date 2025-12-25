به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، ضمن اشاره به مصوبه هیئت دولت، گفت: اختیارات موقت چهار ماهه استانداران به ویژه در استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی مانند برنج، روغن نباتی، باجل و ذرت، هیچ‌گاه جایگزین رعایت ضوابط قانونی حوزه سلامت نمی‌شود.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف‌اند در هر شرایطی چارچوب‌های قانونی را رعایت کنند و از هرگونه تخطی به دلیل فشار شوراهای تأمین استان پرهیز کنند.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو یادآور شد: ثبت تمام فرآورده‌های سلامت‌محور در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور (TTAC) و دریافت گواهی بهداشت و گواهی مصرف از مبدأ، الزامات غیرقابل اغماض هستند و نقض آن‌ها پیگرد قانونی دارد.

بهفر افزود: نظارت سازمان غذا و دارو تنها به آزمایش محصول نهایی محدود نمی‌شود و اصالت مدارک و مسیر تأمین نیز بخشی از فرآیند نظارتی است.