رحمانی: زمین خواری ۸ میلیارد ریالی در آستانه اشرفیه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌ها الزامی است.

وی در ادامه به دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در حریم رودخانه شیمرود در حومه شهرستان آستانه اشرفیه و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و افزود: مأموران انتظامی این شهرستان ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

این مقام انتظامی از معرفی متهم ۵۳ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و ادامه داد: کارشناسان ارزش این اراضی را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند.