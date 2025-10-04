شمسائی: بیش از ۵ هزار متر اراضی ملی در آستانه اشرفیه رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا شمسائی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها از رفع تصرف ۵ هزار۵۰۰ متری اراضی ملی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌ها الزامی است.

وی در ادامه با دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در سطح شهرستان آستانه اشرفیه وآغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و گفت: ماموران آگاهی این شهرستان ضمن هماهنگی قضایی به همراه کارشناس اداره منابع طبیعی به محل های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده شهرستان آستانه اشرفیه از معرفی متهم ۵۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و افزود :کارشناسان ارزش این اراضی را ۱۳۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بر آورد کردند.

این مقام انتظامی در پایان اشاره به تلاش های شبانه روزش مجموعه انتظامی در پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد با متخلفان و مجرمان ،خاطرنشان کرد:حفظ اراضی از سوء استفاده سودجویان همواره دسنور گار پلیس قرار دارد.