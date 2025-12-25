توسعه زعفران و اشتغال اولویت کشاورزی فیروزآباد است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران کریمی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، به بررسی مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی این بخش پرداخت.
کریمی با اشاره به اهمیت اشتغال در بخش کشاورزی گفت: تلاش میکنیم با برنامهریزی مناسب و استفاده از ظرفیتهای موجود، فرصتهای شغلی بیشتری برای مردم منطقه ایجاد کنیم.
وی افزود: یکی از اولویتهای ما توسعه کشت زعفران و راهاندازی کارگاههای فرآوری آن است تا ضمن افزایش بهرهوری، اقتصاد محلی تقویت شود.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه همچنین درباره تأمین سهمیهها و منابع مورد نیاز کشاورزان بیان کرد: پیگیریها برای تخصیص سهمیهها و ارائه خدمات لازم به کشاورزان بهصورت مستمر در حال انجام است تا مشکلات آنها کاهش یابد.
کریمی تصریح کرد که در سال جاری حدود ۱۴ واحد پرواربندی در منطقه راهاندازی شده و ۱۰ واحد دیگر نیز در حال اجراست و ادامه داد: با حمایت استانداری و نمایندگان مجلس، برنامههای توسعه کشاورزی و دامپروری با جدیت دنبال خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که هدف جهاد کشاورزی ارتقای سطح تولید، اشتغال و توانمندسازی مردم بخش فیروزآباد است و امیدوار است با همکاری دستگاههای اجرایی، موانع پیشروی کشاورزان برطرف شود.
