تولید ۵.۶ میلیون تن محصولات کشاورزی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به منظور تشریح عملکرد یکساله بخش کشاورزی استان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی، اظهار کرد: استان کرمانشاه ظرفیتهای بالایی در حوزه کشاورزی دارد اما با چالشهایی نیز روبهروست. ۷۵ درصد از اراضی کشاورزی استان به صورت دیم کشت میشود که این مسئله برنامهریزی در این اراضی را به شدت وابسته به شرایط اقلیمی و پرریسک کرده است.
وی با بیان اینکه خشکسالیهای اخیر تأثیر مستقیمی بر کشاورزی استان داشته است، افزود: در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش ۳۲ درصدی بارندگیها بودهایم که این امر تأثیر منفی و مستقیمی بر میزان تولیدات دیم استان گذاشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به تأثیر تحریمهای ظالمانه بر بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تحریمها یکی از عوامل محدودکننده و ایجاد مشکل در تأمین نهادههای دامی بوده است و این موضوع صنعت مرغداری را به شدت تحت فشار قرار داد. با این حال، تولید در این بخش متوقف نشد و با مدیریت شرایط توانستیم بحران را کنترل کنیم.
کریمی تصریح کرد: با وجود تمامی این دشواریها، استان کرمانشاه موفق شد ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجهریزی را انجام دهد. همچنین روند تأمین نهادهها با حذف برخی شرکتهای مشکلدار و شفافسازی فرآیندها در حال بهبود است و دغدغههای تولیدکنندگان در این بخش کاهش یافته است.
جبران کاهش تولید گندم با توسعه کشت علوفه در سامانه گرمسیری
وی با تشریح دستاوردهای کلی بخش کشاورزی در سال گذشته، آن را سالی موفق ارزیابی کرد و بیان داشت: مجموع تولیدات کشاورزی استان در سال گذشته به رقم قابل توجه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید. اگرچه به دلیل خشکسالی شاهد کاهش تولید گندم بودیم، اما راهاندازی و توسعه سامانه گرمسیری به عنوان یک اقدام استراتژیک و مؤثر، نقش بسزایی در جبران خلأهای تولید داشت.
این مسئول خاطرنشان کرد: با توسعه سامانه گرمسیری و تمرکز بر کشت علوفه، استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه نخست کشور در این زمینه شد. ما توانستیم با تولید یک میلیون تن علوفه، نهتنها نیاز استان، بلکه بخشی از کمبود علوفه بخش دامپروری کشور را نیز مرتفع کنیم.
تغییر الگوی کشت و بهرهوری از «آب سبز»
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به راهبردهای مدیریتی برای مقابله با کمآبی اشاره کرد و گفت: انتقال کشت بهاره به کشت پاییزه در مناطق غربی استان یکی از اقدامات مهم و فنی بوده است. با این تغییر رویکرد و استفاده از «آب سبز» (آب باران)، بهرهوری مزارع به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
وی افزود: این اقدام همچنین باعث شده تا در مناطق گرمسیری استان، امکان برنامهریزی برای کشت دوم و حتی سوم فراهم شود که این امر درآمد کشاورزان را ارتقا میدهد.
رتبه سوم تولید چغندرقند و توسعه صنایع تبدیلی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت توسعه کشتهای صنعتی گفت: در کشت چغندرقند، کرمانشاه سال گذشته موفق به کسب رتبه سوم کشور شد. با توجه به ظرفیت بالای استان در این محصول، برنامهریزیهای لازم برای ایجاد و راهاندازی کارخانههای سوم و چهارم قند در دستور کار قرار گرفته است تا زنجیره ارزش این محصول در داخل استان تکمیل شود.
وی همچنین به وضعیت صنایع تبدیلی استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت صنایع تبدیلی استان افزوده شد و هماکنون ظرفیت کل صنایع تبدیلی استان به ۵.۵ میلیون تن رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بیش از ۶۰ درصد مواد اولیه این صنایع از بخش زراعت استان تأمین میشود.
کریمی گریزی نیز به توسعه کشت محصولات کمآببر و اقتصادی زد و اظهار کرد: توسعه کشت زعفران با جدیت در حال پیگیری است و در حال حاضر ۸۱۷ هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول ارزشمند و صادراتی قرار دارد.
وی ادامه داد: کشت سویا نیز با توجه به کمآببر بودن و صرفه اقتصادی بالا، در مناطق گرمسیری استان آغاز شده و عملکرد مطلوبی داشته است. بر اساس برنامهریزیها، کشت این محصول بهزودی در مناطق سردسیر استان نیز توسعه خواهد یافت. همچنین توسعه کشت نشایی بهویژه در محصولاتی نظیر گوجهفرنگی و ذرت در حال گسترش است که نقش مهمی در کاهش مصرف آب و هزینههای تولید دارد.
خودکفایی در تولید بذر و جذب سرمایهگذار
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت تأمین بذر گفت: با وجود محدودیت بذر در سالهای گذشته، امسال با برنامهریزیهای دقیق انجامشده، ۴۲ هزار تن بذر استاندارد و باکیفیت در استان تولید شد. با این میزان تولید، نهتنها هیچ کمبودی در استان نداشتیم، بلکه توانستیم نیاز بذری سایر استانهای کشور را نیز تأمین کنیم.
کریمی همچنین از ورود بخش خصوصی قدرتمند به کشاورزی استان خبر داد و گفت: ورود هلدینگ سرمایهگذاری ماهان به پروژههای ۲ هزار هکتاری و یک هزار و ۶۰۰ هکتاری در غرب استان نهایی شده است. این اقدام نقطه عطفی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد منطقه خواهد بود.
وی در پایان یکی از اولویتهای جدی سازمان جهاد کشاورزی را حرکت به سوی هوشمندسازی دانست و تأکید کرد: در مدیریت مزارع، باغات و سایر زیربخشها، طرحهای هوشمندسازی در حال اجراست و بهزودی «واحد هوشمندسازی بخش کشاورزی» در سازمان ایجاد خواهد شد تا کشاورزی استان را با فناوریهای روز دنیا همگام سازد.
