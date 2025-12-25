دریادار ایرانی: رسیدن به مرجعیت علمی بدون پژوهش‌ ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی شامگاه در آئین اختتامیه جشنواره دانشجویی شهید انشایی تاکید کرد: رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری بدون پژوهشهای آیندهنگر و حل مسائل کنونی و آینده کشور امکانپذیر نیست.
وی اظهار کرد: کار درستی که همه ما حتماً باید به آن توجه داشته باشیم، در حوزه پژوهش، رسیدن به دو هدف است: نخست رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان علم و فناوری و دوم حل مسائل کنونی و آینده کشور. دانشجویان و برخی عزیزان حاضر در جلسه باید به آیندهنگری و آیندهپژوهی توجه کنند و عبور از وضعیت کنونی را مدنظر داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر در حوزه پژوهش مطالب و مطالعات ما به نقطهای برسد که بتواند نشان دهد مراکز پژوهشی ما رتبه و جایگاه واقعی خود را دارند، آنگاه میتوانیم ادعا کنیم که خروجی پژوهشها آیندهآفرین است.
فرمانده نیروی دریایی با اشاره به تجربههای جهانی بیان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از تحولات علمی با روحیهای آغاز شد که امروز دشمن نیز با همان روش تلاش میکند. واژهای که ما از آن متنفر هستیم به نام دزدی علمی، در واقع نشاندهنده تلاش دشمن برای مشغول کردن فکر ماست و اگر خروجی پژوهشها بهموقع تولید نشود، نمیتوانیم در مسیر علمی پیشرفت کنیم.
وی افزود: ترتیبی که امروز دنیا دنبال میکند و مرجعیت علمی آنها را نشان میدهد، محرک اصلی آن حفظ حاکمیت و مقاومت در برابر تهدیدات است. جمهوری اسلامی ایران با تلاش مستمر توانسته در این مسیر موفقیتهایی کسب کند و این امکان فقط از طریق پژوهشهای علمی و آیندهنگر قابل تحقق است.
امیر دریادار ایرانی با تأکید بر تصمیمسازی راهبردی گفت: هدف نهایی پژوهش در کشور ارائه پاسخهای دقیق و کاربردی برای تصمیمگیری است. بدون تولید دانش و پژوهشهای راهبردی، بهرهبرداری کامل از ظرفیتها امکانپذیر نیست. این موضوع نباید با پیچیدگیهای غیرواقعی دشمن و حواسپرتیها منحرف شود و باید با نگاه علمی و آیندهمحور ادامه یابد.
وی ادامه داد: اگر مقایسهای بین پژوهشهای غیر اسلامی و نظامی امروز در دنیا داشته باشیم، متوجه میشویم محرک اصلی آنها حفظ حاکمیت و استمرار مقاومت است. ایران نیز با بیش از هزار و پانصد سال تاریخ و مقاومت مستمر توانسته موقعیت خود را حفظ کند.
فرمانده نیروی دریایی در پایان با اشاره به نسل جوان و دانشجویان گفت: نسل امروز باید از پژوهش برای ایجاد آیندهای روشن و تربیت نسل زمینهساز ظهور استفاده کند. وقت و توان ما صرف ساختن آینده کشور و نسل متعهد و هویتمحور میشود.
ویتاکید کرد: پژوهش صرفاً رتبه ظاهری و زیبایی کلام نیست و ارزش واقعی آن در عمق تحلیل، آیندهنگری و حل مسائل کشور نهفته است.
امیر دریادار شهرام ایرانی گفت: چند نکته مهم در حوزه پژوهش وجود دارد که باید همه ما به آن توجه کنیم. پژوهش از چه نقطهای شروع میشود و جایگاه کسی که در این مسیر قدم برمیدارد بسیار اهمیت دارد. دانشجو و پژوهشگر وقتی به یک سوال میرسد، همت و تلاش او در کنار تجربه، مسیر پژوهش را شکل میدهد و جایگاه علمی او را مشخص میکند.
تجربه پژوهشی مهمترین بخش فعالیتهای علممی است
وی ادامه داد: تجربه پژوهشی، مهمترین بخش فعالیت علمی است و کسانی که امروز در این مسیر فعالیت میکنند، باید بدانند جایگاه واقعی آنها نه فقط در ارائه و رتبه ظاهری، بلکه در خروجی عملی و اثرگذاری پژوهش مشخص میشود. رتبه ظاهری و زیبایی کلام بدون عمق مفهومی ارزش ندارد و ریشه واقعی موفقیت در عمق تحلیل و پیگیری سوالات مهم نهفته است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تجارب دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه افزود: از این تجربیات باید برای تقویت پژوهش و تصمیمسازی استفاده کرد و همواره توجه داشت که قدرت واقعی در شناخت و درک ریشههای عظیم و گسترده مسائل نهفته است. برنده واقعی کسی است که متوجه این ریشهها باشد و با صبر و تدبیر مسیر خود را ادامه دهد.
وی تاکید کرد: امروز در ارائه آموزههای علمی و پژوهشی، ایمان و امید دو ستون اصلی هستند و دانشجویان باید با چشم باز و انگیزه مستمر در مسیر پژوهش و آیندهنگری حرکت کنند. این مسیر نه فقط برای کسب رتبه، بلکه برای تربیت نسل متعهد، پاسخگو و توانمند در تصمیمسازی کشور اهمیت دارد.
امیر دریادار ایرانی در پایان گفت: پژوهش و تحلیل عمیق باید همواره با آیندهنگری و نگاه راهبردی همراه باشد و خروجی آن به گونهای باشد که در حل مسائل کنونی و آینده کشور اثرگذار باشد.
