به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین الهینژاد، ظهر دوشنبه در آئین افتتاح یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در سالن همایشهای امام حسین (ع) پژوهشگاه برگزار شد، با تبریک میلاد باسعادت حضرت صدیقه طاهره (س) و هفته پژوهش اظهار کرد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالهای اخیر با بازطراحی رویکردها و ساختارهای پژوهشی، گامهای جدیتری در مسیر تولید علم نافع و پاسخگو به نیازهای جامعه اسلامی برداشته است.
وی افزود: جهتگیری کلان دفتر تبلیغات اسلامی، بهویژه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حرکت از پژوهشهای صرفاً نظری به سمت تحقیقات مسئلهمحور، کاربردی و ناظر به چرخه حکمرانی اسلامی است؛ رویکردی که میتواند پیوند مؤثری میان معارف اسلامی و مسائل واقعی جامعه برقرار کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به رسالت علمی این نهاد گفت: تولید علم، نظریهپردازی در حوزه علوم انسانی اسلامی و ایفای نقش فعال در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی، از مأموریتهای اصلی دفتر تبلیغات اسلامی است و پژوهشگاه به عنوان بازوی علمی این مجموعه، در همین راستا مسیر تازهای را آغاز کرده است.
الهینژاد ادامه داد: برای تحقق این هدف، مجموعهای از راهبردهای کلان و الزامات اجرایی تدوین شده که محور مشترک همه آنها، ارتقای جایگاه علمی دفتر، دستیابی به مرجعیت علمی در علوم انسانی اسلامی و افزایش کارآمدی اجتماعی پژوهشها است.
وی با تشریح راهبردهای اصلی پژوهشگاه گفت: این راهبردها شامل ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی، دستیابی به مرجعیت علمی در عرصههای مختلف علوم انسانی اسلامی، توسعه پژوهشهای مسئلهمحور با کاربست اجتماعی، تولید علم انضمامی و کاربردی، تبدیل نتایج علمی به بستههای سیاستی برای حل مسائل نظام اسلامی، گسترش پژوهشهای تمدنساز در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب و نیز تبلیغ هدفمند دین برای تحقق اقامه دین در جامعه است.
پژوهشها نباید صرفاً به مقاله و کتاب محدود شود
معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر تنوعبخشی به خروجیهای پژوهشی بیان کرد: پژوهشها نباید صرفاً به مقاله و کتاب محدود شود، بلکه باید به تولید مجموعهای از خروجیهای متنوع منجر شود که بتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی جامعه باشد.
وی افزود: در ساختار جدید پژوهشی، فعالیتها از پروژههای پراکنده به یک نظام منسجم و هدفمند منتقل شده و بر تولید خروجیهای متنوعی همچون کتاب، مقاله، نشست علمی، کرسی نظریهپردازی، بستههای فرهنگی و تبلیغی، درسنامه، گزارشهای راهبردی و بستههای سیاستی استوار است.
الهینژاد با اشاره به سیاستگذاریهای جدید پژوهشگاه گفت: پژوهشگران از ابتدای طراحی طرحهای تحقیقاتی، به پیشبینی خروجیهای متنوع ملزم شدهاند که این امر موجب افزایش بهرهوری، تسریع در بهرهبرداری از نتایج پژوهش و ارتقای جایگاه پژوهشگاه در نظامهای ارزیابی علمی شده است.
وی از توسعه فعالیتهای نشریاتی پژوهشگاه نیز خبر داد و افزود: در مجموع دفتر تبلیغات اسلامی ۵۴ مجله علمی فعال دارد که ۲۵ نشریه آن متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است و این ظرفیت، بستر مناسبی برای انتشار دستاوردهای علمی پژوهشگران فراهم کرده است.
معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر نقش این مجموعه در چرخه تصمیمسازی کشور اظهار کرد: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی کشور، با بهرهگیری از ظرفیت پژوهشگران برجسته، به حلقه واسط میان معارف اسلامی و نظام حکمرانی تبدیل شده است.
وی افزود: پژوهشگاه در حوزه نظریهپردازی علمی نیز جایگاه ممتازی دارد و با برگزاری ۱۷ کرسی تخصصی و علمی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در برگزاری نشستها و کرسیهای ترویجی نیز پیشتاز است.
الهینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین اشاره کرد و گفت: تحولات فناورانه بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، فرصتهای جدیدی برای ارتقای کیفیت، دقت و سرعت پژوهشها ایجاد کرده است و بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها در دستور کار پژوهشگاه قرار دارد.
وی افزود: آموزش پژوهشگران، توسعه زیرساختهای نرمافزاری پژوهشی و برگزاری کارگاههای تخصصی، سه محور اصلی برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در فعالیتهای علمی پژوهشگاه است.
معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این مجموعه گفت: در سال گذشته، ۳۶۵ طرح پژوهشی در دست اجرا بوده، ۳۸ طرح به اتمام رسیده و ۸۱۸ مقاله علمی توسط پژوهشگران منتشر شده است، همچنین ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ اول و ۲۶ اثر بازچاپ منتشر شده و ۲۸۴ نشست علمی ملی و بینالمللی و دو همایش بزرگ علمی برگزار شده است.
وی افزود: در این مدت ۵۷ کرسی تخصصی و ترویجی برگزار و بیش از ۱۰۰ اثر رسانهای رادیویی و تلویزیونی تولید شده و سامانههای فنی و اطلاعاتی پژوهشگاه نیز رشد ۳۸ درصدی را تجربه کردهاند.
الهینژاد در پایان با اشاره به برگزاری جشنواره هفته پژوهش خاطرنشان کرد: در این آئین، پژوهشگران برتر در بخشهای مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، گروهها، پژوهشکدهها، مجلات و محققان رسمی مورد تقدیر قرار میگیرند و این روند، نقش مهمی در انگیزهبخشی و استمرار پژوهشهای مسئلهمحور، کاربردی و تمدنساز ایفا میکند.
