میراث فرهنگی پیشران توسعه کشور است؛ ثبت ۴۳ هزار اثر تاریخی

بهگزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحیامیری بعدازظهر پنجشنبه در نشست هماندیشی پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران، با بیان اینکه شکاف میان سیاستگذاری و جامعه علمی یکی از چالشهای جدی کشور است، اظهار کرد: هیچ مسئلهای بدون گفتوگوی مستمر علمی حل نمیشود و ارتباط نهادینه میان دانشگاه و بدنه اجرایی کشور ضروری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای پژوهشی وزارتخانه افزود: پژوهشگاه میراثفرهنگی با بیش از ۳۶۰ پژوهشگر، ۸۸ عضو هیئت علمی، پنج پژوهشکده و سه گروه پژوهشی یکی از بازوهای علمی مهم کشور در حوزه میراث و تمدن ایران است که باید در فرآیند تصمیمسازی مشارکت داده شود.
صالحیامیری تصریح کرد: یکی از مأموریتهای راهبردی وزارتخانه، تغییر گفتمان حکمرانی نسبت به میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است. این حوزهها سالها در حاشیه اولویتها قرار داشتند، در حالی که ظرفیت آنها در توسعه پایدار، اشتغال و دیپلماسی فرهنگی بسیار بالا است.
وی اضافه کرد: گردشگری اکنون وارد سطوح مدیریتی استانها شده و تمامی استانداران برنامه گردشگری دارند؛ با تفویض ۲۷ اختیار وزیر به استانها، گردشگری به مسئلهای در سطح استاندار، فرماندار و مدیران محلی تبدیل شده است.
ثبت ۴۳ هزار اثر تاریخی
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جایگاه ایران در میراث جهانی گفت: ایران حدود یک میلیون اثر تاریخی شناساییشده دارد که بیش از ۴۳ هزار اثر ثبت شده، شامل ۲۹ اثر ملموس جهانی و ۲۷ عنصر میراث ناملموس هستند. همچنین ۵۸ پرونده تکمیلشده در فهرست موقت یونسکو داریم که ایران را در زمره قدرتهای میراثفرهنگی جهان قرار میدهد.
وی درباره روند گردشگری اظهار کرد: ورود گردشگران خارجی در فروردینماه سال جاری با رشد ۴۸.۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده و هدفگذاری ما رسیدن به حدود ۹ میلیون گردشگر تا پایان سال است. دیپلماسی گردشگری با کشورهای همسایه، آسیای میانه، قفقاز و خلیجفارس نیز در این روند نقش مؤثر دارد.
صالحیامیری با بیان اینکه دولت بهتنهایی قادر به مدیریت ظرفیت عظیم گردشگری نیست، افزود: سرمایهگذاری بخش خصوصی محور توسعه زیرساختهاست و میزان تسهیلات زیرساختی گردشگری از ۲.۵ همت سال گذشته به ۴۸ همت امسال افزایش یافته است. همچنین تسهیلات کمبهره برای بومگردیها، صنایعدستی و پروژههای گردشگری در سراسر کشور در حال پرداخت است.
وی در پایان از جامعه دانشگاهی خواست همکاری علمی خود را در قالب پروژهها و پروپوزالهای هدفمند ارائه کنند و تأکید کرد: اگر دانشگاه و وزارتخانه در کنار هم قرار گیرند، میتوان مسائل پیچیده حوزه میراثفرهنگی و گردشگری را بهصورت علمی و پایدار حل کرد.
