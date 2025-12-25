برترین آزادکاران مسابقات کشتی در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور رده بزرگسالان در روز دوم این پیکارها امروز پنجشنبه در سالن پورشریفی تبریز در حال پیگیری است.

مسابقات رده بندی و فینال ۵ وزن نخست ۵۷-، ۶۵-، ۷۴-، ۸۶-، ۹۷- کیلوگرم عصر پنجشنبه با حضور عبدالمهدی نصیرزاده نایب رئیس فدراسیون کشتی، مهدی نوایی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، شهرام دبیری رئیس هیئت کشتی آذربایجان شرقی و برخی مسئولین ورزش کشور و شهر تبریز پیگیری شد و در اوزان فوق نفرات برتر به ترتیب ذیل معرفی شدند.

وزن ۵۷- کیلوگرم

علی یحیی پور از مازندران اول

مهدی ویسی از مازندران دوم

امیر پرسته از مازندران و علیرضا سرلک از لرستان مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وزن ۶۵- کیلوگرم

پیمان نعمتی از سیستان و بلوچستان مقام اول

مرتضی حاج ملامحمدی از البرز مقام دوم

آرمین حبیب زاده از مازندران و یاسین رضایی از مازندران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وزن ۷۴- کیلوگرم

امیر محمد یزدانی از مازندران مقام اول

امیر حسین حسینی از تهران مقام دوم

علی اکبر فضلی از مازندران و علی رضایی از مازندران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وزن ۸۶- کیلوگرم

علی سواد کوهی از مازندران مقام اول

سجاد غلامی از البرز مقام دوم

امیرحسین کاوسی از مازندران و محمدحسین نوروزیان از کردستان مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وزن ۹۷- کیلوگرم

مجتبی گلیج از مازندران مقام اول

علیرضا رکابی از مازندران مقام دوم

عرفان علیزاده از مازندران و ابوالفضل بابالو از تهران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

گفتنی است، مسابقات در پنج وزن دوم تا پنجم دی ماه در حال پیگیری می‌باشد.