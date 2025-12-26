یک طلا و یک برنز سهم آذربایجان شرقی از مسابقات کشتی قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور رده بزرگسالان در روز سوم این پیکارها امروز جمعه در سالن پورشریفی تبریز برگزار شد.

مسابقات رده بندی و فینال ۵ وزن دوم ۶۱-، ۷٠-، ۷۹-، ۹۲-، ۱۲۵ کیلوگرم با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، حبیب مقصودی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان، عبدالمهدی نصیرزاده نایب رئیس فدراسیون کشتی، شهرام دبیری رئیس هیئت کشتی آذربایجان شرقی و برخی مسئولین ورزش کشور و شهر تبریز پیگیری شد و در اوزان فوق نفرات برتر به ترتیب ذیل معرفی شدند.

وزن ۶۱- کیلوگرم

رضا مؤمنی از مازندران مقام اول

مهدی رحیمی از البرز مقام دوم

علی قلی زادگان از تهران و علی مؤمنی از مازندران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وزن ۷۰- کیلوگرم

ابراهیم الهی از مازندران مقام اول

سینا خلیلی از مازندران مقام دوم

علی خرم دل از تهران و مرتضی قیاسی از لرستان از مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وزن ۷۹- کیلوگرم

مهدی یوسفی از تهران مقام اول

عادل پنائیان از مازندران مقام دوم

علی غلامی از آذربایجان شرقی و عرفان الهی از مازندران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وزن ۹۲- کیلوگرم

ابوالفضل رحمانی از مازندران مقام اول

محمد مبین عظیمی از کردستان مقام دوم

هادی شرفبیانی از کردستان و جواد فتح خانی از تهران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

وزن ۱۲۵ کیلوگرم

مرتضی جانمحمدزاده از آذربایجان شرقی مقام اول

محمد علی تبار از مازندران مقام دوم

سید مهدی هاشمی از مازندران و ابوالفضل محمد نژاد از تهران مقام سوم مشترک را کسب کردند.

گفتنی است، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور به مدت سه روز از سوم لغایت پنجم دی ماه در سالن ورزشی پورشریفی تبریز برگزار شد.