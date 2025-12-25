توقیف محموله ۲۴ هزارلیتری سوخت خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی «خمه» الیگودرز در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه تریلر تانکر مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو ۲۴ هزار لیتر نفت کوره خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه مأموران دراین‌خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر کردند، تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.