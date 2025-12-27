به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی روز شنبه در تشریح جزئیات این خبر به رسانه‌ها اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مقابله با قاچاق و تخلفات اقتصادی، حین کنترل محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه تریلی کشنده حامل کود شیمیایی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

کشف کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی‌های لازم، موفق به کشف ۲۲ تن و ۶۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی خارج از شبکه رسمی توزیع شدند که بدون مجوز قانونی حمل می‌شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به تشکیل پرونده در این رابطه تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری یک متهم و معرفی به مراجع قضائی

سرهنگ ابدال چگنی ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

تأکید بر همکاری شهروندان با پلیس

وی در پایان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی و توزیع‌کنندگان خارج از شبکه کالاهای یارانه‌ای، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه قاچاق یا تخلفات اقتصادی، مراتب را از طریق تلفن ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.