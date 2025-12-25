به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی طاهری، شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله سیدحبیبالله طاهری گرگانی و یادبود سردار شهید حجتالاسلام سیدمحمد طاهر طاهری که در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه گرگان برگزار شد، با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم، علما و علاقهمندان به انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این حضور نشاندهنده زندهبودن گفتمان انقلاب در متن جامعه است.
وی با بیان اینکه برگزاری چنین مراسمهایی صرفاً یادآوری یک مناسبت تاریخی نیست، افزود: این گردهماییها بستری برای تجدید ارتباط، همافزایی فکری و تعمیق پیوند میان دوستداران انقلاب اسلامی، نظام و اندیشههای امام راحل و رهبر معظم انقلاب فراهم میکند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گلستان ادامه داد: سالگردها و مجالسی از این دست، فرصتی مغتنم برای بهرهمندی از محتوای غنی دینی و انقلابی است؛ محتوایی که نقش مؤثری در استحکام بنیانهای فکری جامعه و تقویت مسیر حرکت نظام اسلامی دارد.
طاهری تأکید کرد: تجدید بیعت با آرمانهایی که امامین انقلاب برای ملت ایران به یادگار گذاشتند و بازخوانی رهنمودهای مقام معظم رهبری، از مهمترین دستاوردهای اینگونه مراسمهاست که باید با جدیت تداوم یابد.
