به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالجواد ابراهیمیفر، شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله سیدحبیبالله طاهری گرگانی و یادبود سردار شهید حجتالاسلام سیدمحمد طاهر طاهری که در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه گرگان برگزار شد، با گرامیداشت مقام علمی و مجاهدتی این دو شخصیت برجسته، اظهار کرد: آیتالله طاهری نمونهای کمنظیر از روحانیت متعهد و خدمتگزار به مردم و انقلاب اسلامی بود.
وی با اشاره به تبعید مرحوم آیتالله طاهری از زادگاه خود افزود: این اقدام رژیم پهلوی نهتنها نشانه ضعف آن نظام، بلکه بیانگر عمق نفوذ اجتماعی و ارتباط عمیق این عالم ربانی با مردم بود؛ ارتباطی که حاکمیت وقت از آن بیم داشت.
نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مرحوم آیتالله طاهری در مسیر مبارزه و انجام تکلیف الهی، تا مرز شهادت پیش رفت و پاداش و ثواب این مجاهدت بزرگ در پرونده اعمال ایشان ثبت شده است؛ افتخاری که همواره بر نام و سیره او خواهد درخشید.
ابراهیمیفر با اشاره به تداوم راه این عالم فقید اظهار کرد: فرزندان صالح و شایسته آیتالله طاهری، با حفظ اعتماد عمومی، ادامهدهنده مسیر پدر هستند و جایگاه ویژهای در میان مردم شریف گرگان دارند.
