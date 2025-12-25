  1. استانها
ابراهیمی‌فر:تبعیدآیت‌الله طاهری سندهراس رژیم پهلوی از نفوذ روحانیت بود

گرگان-نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت: شخصیت مردمی و اثرگذار آیت الله طاهری به اندازه‌ای بود که رژیم پهلوی تاب تحمل حضور او در میان مردم را نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالجواد ابراهیمی‌فر، شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سیدحبیب‌الله طاهری گرگانی و یادبود سردار شهید حجت‌الاسلام سیدمحمد طاهر طاهری که در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه گرگان برگزار شد، با گرامیداشت مقام علمی و مجاهدتی این دو شخصیت برجسته، اظهار کرد: آیت‌الله طاهری نمونه‌ای کم‌نظیر از روحانیت متعهد و خدمت‌گزار به مردم و انقلاب اسلامی بود.

وی با اشاره به تبعید مرحوم آیت‌الله طاهری از زادگاه خود افزود: این اقدام رژیم پهلوی نه‌تنها نشانه ضعف آن نظام، بلکه بیانگر عمق نفوذ اجتماعی و ارتباط عمیق این عالم ربانی با مردم بود؛ ارتباطی که حاکمیت وقت از آن بیم داشت.

نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مرحوم آیت‌الله طاهری در مسیر مبارزه و انجام تکلیف الهی، تا مرز شهادت پیش رفت و پاداش و ثواب این مجاهدت بزرگ در پرونده اعمال ایشان ثبت شده است؛ افتخاری که همواره بر نام و سیره او خواهد درخشید.

ابراهیمی‌فر با اشاره به تداوم راه این عالم فقید اظهار کرد: فرزندان صالح و شایسته آیت‌الله طاهری، با حفظ اعتماد عمومی، ادامه‌دهنده مسیر پدر هستند و جایگاه ویژه‌ای در میان مردم شریف گرگان دارند.

