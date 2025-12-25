آیت الله دژکام درگذشت امام جمعه موقت مرودشت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌اله دژکام در پیامی درگذشت امام‌جمعه شهرستان مرودشت را تسلیت گفت‌.

متن پیام نماینده ولی فقیه در فارس و امام‌جمعه شیراز به این شرح است:

اِنا لله وَ اِنا اِلَیه راجِعون

درگذشت عالم خدوم و روحانی متعهد، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری (رحمةالله‌علیه)، امام جمعه موقت و فقید مرودشت که عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف دینی، خدمت به مردم، اقامه نماز جمعه و انجام مسئولیت‌های انقلابی و فرهنگی به‌ویژه در جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت سپری کرد، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

این روحانی وارسته با اخلاص، منشأ آثار خیر و خدمات شایسته‌ای بود و خاطره تلاش‌های صادقانه ایشان در عرصه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی همواره در اذهان مردم شریف مرودشت باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت شریف و مکرم ایشان بالاخص حضرت آیت الله حاج شیخ ابراهیم کلانتری، تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و حضرت آیت الله حاج شیخ علی اکبر کلانتری نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری، علما و روحانیت معظم، همکاران ایشان در جهاد کشاورزی و عموم مردم مؤمن و قدرشناس شهرستان مرودشت، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و هم‌نشینی با صالحان و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.