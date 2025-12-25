به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، «حسن رشاد»، رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر گفت که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی به دنبال این است از اجرای مرحله دوم آتشبس جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه نتانیاهو میخواهد از ورود به مرحله دوم توافق غزه اجتناب کند، افزود: او میخواهد توجه ترامپ را به مسائل دیگری غیر از غزه جلب کند.
این مقام مصری تاکید کرد که نخستوزیر (رژیم) اسرائیل در تلاش است منطقه را خارج از غزه به بحران بکشد.
«رشاد» در ادامه با بیان اینکه نتانیاهو میخواهد دولت آمریکا را از توافق غزه دور کند و منطقه را با مسائل دیگری متشنج کند، گفت: شواهد نشان میدهد که دولت آمریکا تصمیم خود را درباره مرحله دوم توافق غزه گرفته است.
رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر اظهار داشت: نتانیاهو میخواهد نیروهای حفظ ثبات در غزه نقشهایی فراتر از مأموریت خود ایفا کنند و مأموریت خلع سلاح حماس را برعهده بگیرند.
رژیم صهیونیستی و جنبش حماس دهم اکتبر گذشته (۱۸ مهر) بر سر یک آتشبس موقت تحت نظارت میانجیها به توافق رسیدند. مرحله اول این توافق قرار بود شامل تثبیت آتشبس، آزادی اسرای باقیمانده، ورود کمکهای بشردوستانه و آغاز روند بازسازی و انتقال قدرت به ساختارهای غیرنظامی باشد، اما تاکنون اجرای کامل آن با چالش و اختلاف نظر میان طرفین مواجه شده است.
مرحله دوم این توافق شامل موضوعات مهمی همچون تبادل اسرا، عقبنشینی نیروهای اشغالگر از برخی مناطق غزه و تشکیل نیروی بینالمللی برای تضمین ثبات است.
نظر شما