واکنش قطر به تحولات شرق یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، وزارت امور خارجه قطر در بیانیهای به تحولات شرق یمن واکنش نشان داد.
دوحه در این بیانیه بر ضرورت همکاری میان تمامی گروه های یمنی برای پرهیز از تنش و حل و فصل مسائل باقی مانده از طریق گفتگو و روشهای مسالمت آمیز تأکید کرد تا وحدت و تمامیت ارضی یمن حفظ شود.
وزارت خارجه قطر در این بیانیه تاکید کرد: این موضعگیری در چارچوب حمایتهای مستمر قطر از جمهوری یمن و تأکید بر اهمیت تحقق امنیت، ثبات و توسعه برای مردم این کشور صورت گرفته است.
دولت قطر همچنین بر پشتیبانی خود از دولت قانونی یمن و اقدامات رئیس شورای ریاستی برای دستیابی به صلح و ثبات تأکید کرد.
در این بیانیه از نقش عربستان سعودی و همکاری امارات در مسیر تنشزدایی و پیشبرد فرآیند صلح قدردانی شده است.
نظر شما