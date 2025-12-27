به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در ادامه واکنشهای منطقهای و عربی و اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالی لند، وزارت امور خارجه قطر امروز با صدور بیانیهای اعلام کرد که قطر قاطعانه اعلام به رسمیت شناختن متقابل میان رژیم صهیونیستی و منطقه جداییطلب سومالی لند را رد میکند.
وزارت خارجه قطر تاکید کرد که دوحه هیچ تلاشی برای ایجاد یا تحمیل نهادها و موجودیتهای موازی را که منجر به تضعیف وحدت و حاکمیت سومالی شود، نمیپذیرد.
این وزارتخانه افزود: همچنین رژیم صهیونیستی به جای چنین اقداماتی، فلسطین را به رسمیت بشناسد و به طور کامل به جنگ علیه غزه پایان دهد.
پیش از این، جدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و جمهوری سومالی لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کردهاند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانهها میشود. این توافق پس از یک سال گفتوگو حاصل شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی، رئیس جداییطلبان سومالی لند، او را برای سفر به سرزمینهای اشغالی دعوت کرد.
نخست وزیر رژیم اشغالگر در این تماس، توافق با سومالی لند را فرصتی عالی برای گسترش همکاریها خواند.
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی نیز در بیانیهای اعلام کرد: توافق با سومالی لند در چارچوب توافق آبراهام (عادی سازی) انجام شده است.
رسانههای رژیم اشغالگر، پیشتر سومالی لند را از گزینههای مورد نظر این رژیم برای کوچ اجباری فلسطینیهای ساکن غزه اعلام کرده بودند.
جداییطلبان سومالی لند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند، اما تاکنون هیچکدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جداییطلبان سومالی لند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.
