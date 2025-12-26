درخواست کمک مزدوران عربستان از ائتلاف سعودی علیه مزدوران امارات در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک منبع مسئول در دولت مستعفی یمن موسوم به شورای رهبری ریاستجمهوری این کشور اعلام کرد که رئیس این شورا از ائتلاف سعودی خواسته برای حفاظت از غیرنظامیان در استان حضرموت در شرق یمن اقدام کند.
بر اساس این گزارش، «رشاد العلیمی»، رئیس شورای رهبری ریاستجمهوری خودخوانده یمن که مورد حمایت عربستان است، همچنین از ائتلاف سعودی خواست در پشتیبانی از نیروهای مسلح تحت امر این گروه برای حفاظت از تلاشهای میانجیگری مشترک عربستان و امارات نقشآفرینی کند.
این منبع تأکید کرد که تشدید تنش از سوی شورای انتقالی جنوب [مورد حمایت امارات] در استانهای حضرموت و المهره نقض چارچوبها و توافقهای مورد اجماع و سرباز زدن در برابر نهادهای دولت قانونی [دولت مستعفی] است.
وی افزود: اقدامات تنشآمیز شورای انتقالی جنوب، تلاشهای میانجیگری عربستان و امارات را تضعیف کرده است.
در روزهای اخیر، استانهای حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانونهای اصلی رقابت میان نیروهای تحت حمایت امارات و عربستان تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوبی مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودیها روبهرو شده، بهطوریکه عربستان از شورای انتقالی جنوبی خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنشها را کاهش دهد. این تحولات نشاندهنده تضعیف وحدت میان طرفهای ائتلاف متجاوز علیه یمن و تشدید رقابتهای منطقهای در جنوب و شرق یمن است.
شورای انتقالی جنوب از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت مستعفی یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سالهای گذشته بارها به درگیریهای مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.
در سالهای اخیر و همزمان با کاهش نقش مستقیم عربستان در جنگ یمن و تشدید اختلافات میان ریاض و ابوظبی در پرونده یمن، شورای انتقالی عملاً به یک بازیگر مسلط در جنوب این کشور تبدیل شده است.
