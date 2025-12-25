به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، منابع میدانی گزارش دادند که قبایل حضرموت یک عملیات دقیق علیه مزدوران امارات در منطقه «عیص خرد» انجام داده‌اند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای اماراتی و تخریب چندین خودروی نظامی شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۳۰ سرباز و افسر از نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوبی وابسته به امارات در درگیری‌های جاری در منطقه عیص خرد حضرموت کشته و زخمی شده‌اند.

جنوب یمن طی سال‌های اخیر به عرصه رقابت و اختلاف میان عربستان و امارات تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که ریاض از ساختارهای وابسته به دولت مستعفی حمایت می‌کند، در حالی که ابوظبی با پشتیبانی از شورای انتقالی جنوب و نیروهای همسو با آن، به دنبال گسترش نفوذ سیاسی و میدانی خود در استان‌های جنوبی و شرقی یمن از جمله عدن، شبوه و حضرموت است. این اختلافات بارها به درگیری‌های میدانی میان نیروهای مورد حمایت دو طرف منجر شده است.

در روزهای اخیر، استان‌های حضرموت و المهره در شرق یمن به یکی از کانون‌های اصلی رقابت میان نیروهای تحت حمایت امارات و عربستان سعودی تبدیل شده است. نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوبی مورد حمایت امارات کنترل مناطق نفت خیز را به دست آورده و این پیشروی با واکنش سعودی‌ها روبه‌رو شده، به‌طوری‌که عربستان از شورای انتقالی جنوبی خواسته نیروهای خود را از حضرموت و المهره خارج کرده و تنش‌ها را کاهش دهد. این تحولات نشان‌دهنده تضعیف وحدت میان طرف‌های ائتلاف متجاوز علیه یمن و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای در جنوب و شرق یمن است.

شورای انتقالی جنوب از سال ۲۰۱۷ با حمایت مستقیم امارات متحده عربی تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافات عمیقی با دولت مستعفی یمن مورد حمایت عربستان سعودی داشته است؛ اختلافاتی که در سال‌های گذشته بارها به درگیری‌های مسلحانه در عدن و دیگر مناطق جنوبی انجامیده است.

در سال‌های اخیر و هم‌زمان با کاهش نقش مستقیم عربستان در جنگ یمن و تشدید اختلافات میان ریاض و ابوظبی در پرونده یمن، شورای انتقالی عملاً به یک بازیگر مسلط در جنوب این کشور تبدیل شده است.