موضع گیری دبیر کل اتحادیه عرب درباره تحولات شرق یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب، خواستار توقف تنشها در مناطق شرقی یمن شد و تاکید کرد: تحولات اخیر در استانهای حضرموت و المهره باعث پیچیدهتر شدن بحران یمن میشود.
ابوالغیط در این بیانیه که توسط جمال رشدی، سخنگوی رسمی وی منتشر شد، بار دیگر بر موضع واحد کشورهای عربی مبنی بر پایبندی به حاکمیت، امنیت و تمامیت سرزمینی یمن تأکید کرد.
وی تصریح کرد: اتحادیه عرب همچنان از دولت قانونی یمن (مورد تایید ائتلاف بین المللی و عربستان) به رهبری «شورای رهبری ریاستجمهوری» حمایت میکند و هرگونه مداخله در امور داخلی این کشور را مردود میداند.
دبیرکل اتحادیه عرب به طور مشخص از طرفهای یمنی، بهویژه شورای انتقالی جنوب خواست تا به کاهش تنشها پایبند باشند و از اقداماتی که وحدت ملی را خدشهدار میکند، پرهیز کنند.
وی هشدار داد: تشدید اختلافات در شرایط فعلی، پیامدهای منفی بیشتری را بر دوش مردم رنج دیده یمن تحمیل خواهد کرد.
ابوالغیط در پایان خاطرنشان کرد: مسئله جنوب یمن دارای ابعاد تاریخی و اجتماعی شناختهشدهای است که باید در چارچوب یک گفتگوی سیاسی جامع میان تمامی طرفهای یمنی بررسی شود.
وی تاکید کرد: حل مشکلات هرگز از طریق تحمیل عمل انجامشده یا تهدید یکپارچگی کشور به دست نمیآید، بلکه تنها راه رسیدن به یک تسویه پایدار، گفتگو و رسیدگی به ریشههای اصلی بحران است.
